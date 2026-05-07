Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Θησαυρός» η ελληνική γλώσσα – Να την διαφυλάττουμε με στοργή και αγάπη

Τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως «ανεκτίμητου θησαυρού» υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας από το μικρόφωνο της «Φωνής της Ελλάδος», κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Κάλεσε, μάλιστα, τους Έλληνες να διαφυλάξουν τη ελληνική γλώσσα με «ζήλο, στοργή και αγάπη», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη διαχρονική αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου να μεταφέρει παγκοσμίως μηνύματα αγάπης, ενότητας και δικαιοσύνης.

«Πρέπει να είμεθα ευγνώμονες στον Θεό που έχει δώσει στο δικό μας το γένος αυτό το μεγάλο θησαυρό, την τόσο πλούσια και όμορφη και γλυκιά ελληνική γλώσσα, η οποία έχει δανείσει απειράριθμες λέξεις, τεχνικούς όρους, επιστημονικούς όρους σε πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και να την διαφυλάσσουμε, αυτόν τον θησαυρό της μητρικής μας γλώσσας, όσο μπορούμε με περισσότερο ζήλο, στοργή και αγάπη. Είναι ένας θησαυρός αναντικατάστατος», ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πατριάρχου.

Ο Βαρθολομαίος ξεκίνησε το σύντομο μήνυμά του αναφέροντας: «Αγαπητοί ακροαταί, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας την στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το Ιερό μας Κέντρο, όπως το ονομάζουμε, το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνον προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνόφωνους, αλλά προς όλο τον κόσμο».

Συνέχισε δε λέγοντας: «Προσπαθούμε με τους εκάστοτε εκπροσώπους μας να μεταφέρουμε το μήνυμα της αγάπης, που είναι η πεμπτουσία του Χριστιανισμού. Δεν είναι πάντοτε εύκολη η ζωή και η προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά όλοι όσοι εργαζόμαστε εκεί και τώρα και παλαιότερα, έχουμε με τη χάρη του Θεού αγωνιστικό φρόνημα, έχουμε διάθεση να προσφέρουμε το μείζον δυνατόν. Και γι’ αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο απολαμβάνει κύρος, αναγνώριση και εκτίμηση σε όλο τον κόσμο. Εισπράττω αυτά τα αισθήματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης κατά τα πολλά ταξίδια, τις πολλές αποδημίες που κάνω σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης».

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