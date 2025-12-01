«Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα από τους αγρότες: Από παρακαμπτηρίους η κίνηση σε Ε65 και ΠΑΘΕ

Κλειστή παραμένει τη Δευτέρα (1/12) η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, από τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών που διαμαρτύρονται για τις επιδοτήσεις.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο τα οχήματα πληθαίνουν.

Η κίνηση των αυτοκινήτων συνεχίζεται με εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

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Το απόγευμα αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.

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Στην Κεντρική Μακεδονία μπλόκο αναμένεται και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόθεση για νέο αποκλεισμό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οι αγρότες να κινηθούν από την Επανομή – Χαλκιδική, φτάνοντας ενδεχομένως στον κόμβο του αεροδρομίου, γνωστό ως «Πράσινα Φανάρια».