Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση των νοτιάδων. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα, το οποίο αυτή την ώρα εντοπίζεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, προκαλώντας από σήμερα (2/12) τα πρώτα φαινόμενα στα δυτικά. Η ένταση της κακοκαιρίας θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, όταν σχεδόν όλες οι περιοχές της Ελλάδας θα βρεθούν υπό την επίδρασή της.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νότιους, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της κακοκαιρίας θα είναι οι ιδιαίτερα μεγάλοι όγκοι βροχής που θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές.

Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα συνοδεύονται κατά διαστήματα από καταιγίδες, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, το πιο δύσκολο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με παρατεταμένες βροχές και πιθανότητα καταιγίδων. Αν και η διαταραχή θα ξεκινήσει από τα δυτικά, η Αττική θα βρεθεί στον κύριο άξονα της κακοκαιρίας, καταγράφοντας σημαντικά ύψη βροχής.

Καθώς το χαμηλό θα μετακινείται προς τα ανατολικά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο. Ωστόσο, στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας οι βροχές αναμένεται να επιμείνουν για λίγο ακόμη.