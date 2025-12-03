ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστολή ΣΕΚΠΥ στη Βουλή για ουσιαστική συμμετοχή στην προμήθεια των μαχητικών Rafale
Ειδήσεις
17:44 - 03 Δεκ 2025

Επιστολή ΣΕΚΠΥ στη Βουλή για ουσιαστική συμμετοχή στην προμήθεια των μαχητικών Rafale

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) απέστειλε επιστολή στη Βουλή, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault και όλους τους αρμόδιους φορείς για την προμήθεια των μαχητικών Rafale. 

Ο ΣΕΚΠΥ υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με δεσμευτικές Βιομηχανικές Επιστροφές τουλάχιστον 30% και δημιουργία υποδομών υποστήριξης σε ποσοστό 50% του κόστους συντήρησης. Επισημαίνει την απουσία θεσμικού διαύλου επικοινωνίας με τη Dassault και τονίζει ότι η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την ελληνογαλλική βιομηχανική συνεργασία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την οικονομία και τη στρατηγική αυτονομία της χώρας.

Η επιστολή του ΣΕΚΠΥ έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι,

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον δημόσιο διάλογο, στη Βουλή των Ελλήνων και στην ανάγκη για διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό στα μείζονα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της διαφάνειας, της εγχώριας συμμετοχής και της πραγματικής προστιθέμενης αξίας που πρέπει να συνοδεύουν κάθε στρατηγική προμήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος επαναβεβαιώνει σταθερά τη θέση του υπέρ της ουσιαστικής εμπλοκής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, και δη αυτό της προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale.

Ιδιαίτερα, ο ΣΕΚΠΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Πρώτον, ο ΣΕΚΠΥ υπογραμμίζει την ανάγκη οι ανάδοχοι όλων των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων – είτε πρόκειται για προμήθεια είτε για εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση – να δεσμεύονται για ουσιαστικές Βιομηχανικές Επιστροφές, σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30% του κόστους των σχετικών συμβολαίων, όπως αποτελεί πάγια διεθνή πρακτική.
  • Δεύτερον, ο ΣΕΚΠΥ θεωρεί εξίσου απαραίτητο οι ανάδοχοι να αναλαμβάνουν δεσμευτικά την δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών Εγχώριας Τεχνικής Υποστήριξης (In-Country Support) σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κόστους των συμβολαίων συντήρησης και υποστήριξης.

Η απαίτηση αυτή είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι πρόκειται για οπλικά συστήματα με ορίζοντα επιχειρησιακής αξιοποίησης τουλάχιστον 30 – 40 ετών, όπου το συνολικό κόστος συντήρησης και μελλοντικής αναβάθμισης τους – συμπεριλαμβανομένων των όπλων τους – θα ανέλθει σε ποσά που υπολογίζονται σε 2 έως 3 φορές το αρχικό κόστος προμήθειας.

  • Τρίτον, ο ΣΕΚΠΥ εκφράζει την έντονη ανησυχία του διότι, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει κανένας θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας με την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΣΕΚΠΥ καλεί τη Dassault και όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά και εμπράκτως η ελληνογαλλική βιομηχανική συνεργασία, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της οικονομίας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές
Αυτοδιοίκηση

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι 10 σημαντικότερες αλλαγές

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
Πολιτική

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πολιτική
15/06/2026 - 17:49

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:35

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για συμμετοχή στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ