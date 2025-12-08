ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια της Κρήτης – Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση
Ειδήσεις
17:34 - 08 Δεκ 2025

ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια της Κρήτης – Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σε Ηράκλειο και Χανιά και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των αγροτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.  

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους. Κινδυνεύουν, μάλιστα, να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί και όσοι έσπασαν περίφραξη αεροδρομίου και περιπολικά.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7.

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Yπενθυμίζεται ότι έκλεισε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς περίπου 700 αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και μπήκαν στην πίστα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πύλη. Ταυτόχρονα στα Χανιά, οι αγρότες απέκλεισαν τον δρόμο στην είσοδο του αερολιμένα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desweu5vxvup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 17:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπουζνά: Η Euronext επιταχυντής για την περαιτέρω ένταξη του ΧΑ στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων
Αναλύσεις

Μπουζνά: Η Euronext επιταχυντής για την περαιτέρω ένταξη του ΧΑ στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων

Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου για τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
Ειδήσεις

Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου για τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο
Ειδήσεις

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»
Πολιτική

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή
Πολιτική

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση
Γιώργος Ραυτόπουλος

Τα πεπραγμένα του Τσίπρα στην αντιπολίτευση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Ειδήσεις
20/06/2026 - 17:05

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ