ΕΛΑΣ: Ταυτοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια της Κρήτης – Κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σε Ηράκλειο και Χανιά και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των αγροτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους. Κινδυνεύουν, μάλιστα, να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν ταυτοποιηθεί και όσοι έσπασαν περίφραξη αεροδρομίου και περιπολικά.

Από τις συγκρούσεις φέρεται να τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ υπάρχουν αναφορές για άλλους 7.

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο είναι το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού σήμερα το μεσημέρι.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου ”Ιωάννης Δασκαλογιάννης” εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Yπενθυμίζεται ότι έκλεισε και το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς περίπου 700 αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και μπήκαν στην πίστα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πύλη. Ταυτόχρονα στα Χανιά, οι αγρότες απέκλεισαν τον δρόμο στην είσοδο του αερολιμένα.

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