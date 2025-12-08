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Μπουζνά: Η Euronext επιταχυντής για την περαιτέρω ένταξη του ΧΑ στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων
Αναλύσεις
17:27 - 08 Δεκ 2025

Μπουζνά: Η Euronext επιταχυντής για την περαιτέρω ένταξη του ΧΑ στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Στεφάν Μπουζνά CEO & Chairman of the Managing Board της Euronext με δήλωση του στο 27 th Annual Capital Link Invest in Greece Forum «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential» αναφέρθηκε στον ρόλο της για το ΧΑ και την κεφαλαιαγορά. 

Όπως τόνισε ο Στεφάν Μπουζνά «η Ελλάδα αποτελεί σήμερα στρατηγικό κόμβο στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, διασυνδέοντας τους διεθνείς επενδυτές με έναν από τους πιο υποσχόμενους οικονομικούς “διαδρόμους” παγκοσμίως».

Αναλυτικά η δήλωση του Στεφάν Μπουζνά έχει ως εξής: «Κυρίες και κύριοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να συμμετέχω στο 27 ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, με θέμα: “Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential”. Η επιτυχημένη εξαγορά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης στρατηγικής. Η ενοποίηση αυτή βασίζεται στον συνδυασμό των μοναδικών πλεονεκτημάτων που η Ελλάδα διαχρονικά επιδεικνύει: αριστεία, καινοτομία και κορυφαία επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση, αποτελώντας την πύλη προς περιοχές με πολύ υψηλές προοπτικές, οι οποίες όμως παραμένουν υποεξυπηρετούμενες ως προς τις υποδομές κεφαλαιαγορών. Επωφελείται από μια ώριμη χρηματοοικονομική κοινότητα και μια ιδιαίτερα ανθεκτική οικονομία. Η ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών της χώρας είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Παράλληλα, παρατηρείται δυναμική σε καίριους κλάδους, οι οποίοι αναπτύσσονται και προσελκύουν σημαντικές διεθνείς επενδύσεις. Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα στρατηγικό κόμβο στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, διασυνδέοντας τους διεθνείς επενδυτές με έναν από τους πιο υποσχόμενους οικονομικούς «διαδρόμους» παγκοσμίως. Η Euronext αναλαμβάνει τον ρόλο επιταχυντή για την περαιτέρω ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων. Κι αυτό διότι η Euronext είναι ο κορυφαίος πάροχος υποδομών κεφαλαιαγοράς στην Ευρώπη, εφαρμόζοντας ένα επιτυχημένο ομοσπονδιακό μοντέλο. Διαθέτουμε μια ενιαία, τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα, ένα κοινό βιβλίο εντολών και μία ενοποιημένη δεξαμενή ρευστότητας, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Διαθέτουμε αποδεδειγμένα εμπειρία στην ανάπτυξη κεφαλαιαγορών σε όσες χώρες έχουμε εισέλθει.

Η Ελλάδα θα ενταχθεί στην ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά της Euronext, με συνολική κεφαλαιοποίηση διπλάσια από αυτήν του Λονδίνου και τριπλάσια από εκείνη της Φρανκφούρτης. Οι ελληνικές εταιρείες θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, απελευθερώνοντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, τόσο για μεγάλες δημόσιες εγγραφές (IPOs) όσο και για εισαγωγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε εταιρείες εισηγμένες στην Euronext και σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά θα επωφεληθούν από την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τις ευρωπαϊκές αγορές και από το εναρμονισμένο πλαίσιο μετασυναλλακτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση ελληνικών εταιρειών μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της Euronext, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς. Η Ελλάδα θα λειτουργεί με τις ίδιες υπερσύγχρονες υποδομές που χρησιμοποιούν και οι πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτό αποτελεί την απαρχή ενός φιλόδοξου νέου κεφαλαίου τόσο για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και για την Euronext. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ξεκινάμε αυτό το κοινό ταξίδι με τους αγαπητούς Έλληνες συναδέλφους μας, τους νέους μας πελάτες και όλους τους Έλληνες εταίρους μας. Μαζί, χτίζουμε μια ισχυρότερη, πιο διασυνδεδεμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.

Σας ευχαριστώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 17:29
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