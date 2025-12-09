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Ράμμος στη δίκη για τις υποκλοπές: Προσκόμματα στην έρευνα από την ΕΥΠ
Ειδήσεις
14:56 - 09 Δεκ 2025

Ράμμος στη δίκη για τις υποκλοπές: Προσκόμματα στην έρευνα από την ΕΥΠ

Reporter.gr Newsroom
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Στην κατάθεσή του για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, έκανε λόγο για σημαντικά προσκόμματα και δυσκολίες κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Όπως ανέφερε, ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική διασταύρωση των διατάξεων για τις παρακολουθήσεις, ενώ η νομιμότητα των εντολών της ΕΥΠ δεν ελέγχθηκε σε βάθος.

«Γίνονταν έλεγχοι μόνο για το τυπικό της υπόθεσης. Μας διαβεβαίωναν πως όλα ήταν νόμιμα. Είχαμε ειδοποιήσει ημέρες νωρίτερα τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο», τόνισε. Για το λόγο αυτό δεν έγινε ποτέ έρευνα στους παρόχους και ούτε διασταύρωση των διατάξεων για παρακολούθηση αφού δεν δόθηκαν οι πλήρεις φάκελοι.

Ο κ. Ράμμος ο οποίος χαρακτήρισε προδήλως παράνομη της λειτουργία του predator τόνισε πως η εξουσία ενοχλήθηκε από τις αποκαλύψεις που έγιναν: «Δεν εμποδίστηκα στην έρευνα γιατί φοβήθηκα. Βρήκα προσκόμματα από την ΕΥΠ», κατέθεσε ο Χρ. Ράμμος ο οποίος μίλησε δολοφονία χαρακτήρα που επιχειρήθηκε σε βάρος του λόγω των ενεργειών του.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας παρουσίασαν στο δικαστήριο φωτογραφία από το χώρο στάθμευσης του ΚΕΤΥΑΚ ( κτίριο της ΕΥΠ) τον Ιούνιο του 2022, σύμφωνα με την οποία, αυτοκίνητο που ανήκε στην εταιρεία Κρικελ ήταν σταθμευμένο δίπλα σε όχημα του διευθυντή του ΚΕΤΥΑΚ. Το έγγραφο αυτό θα συμπεριληφθεί στα αναγνωστέα έγγραφα της υπόθεσης, καταδεικνύει σύμφωνα με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, πως υπάρχει σχέση και συνεργασία της εταιρείας με την ΕΥΠ το επίμαχο διάστημα.

Ο κ. Ράμμος κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του ανέφερε πως η ΕΥΠ δεν έδωσε στο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ τους φακέλους των θυμάτων των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ισχυριζόμενη ότι είναι ζήτημα προσωπικών δεδομένων και απορρήτου. «Το κύριο πρόβλημα ήταν πως δεν είχαμε συνεργασία από την ΕΥΠ. Δεν ήταν τεχνικό το έλλειμμα της ΑΔΑΕ, αν και δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχαμε την τελευταία τεχνολογία» κατέθεσε ο τότε Προέδρος της ΑΔΑΕ.

Ο μάρτυρας απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του δικαστηρίου, είπε ότι κατά την εκτίμηση του δεν έγινε ποτέ δειγματολογικός έλεγχος στους φάκελος των πολιτών που έχει αρθεί το απόρρητό τους από την ΕΥΠ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 15:34
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