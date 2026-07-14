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Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή
Πολιτική
10:58 - 14 Ιουλ 2026

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Να λογοδοτήσουν στη Βουλή ο Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ταλ Ντίλιαν, ζήτησε σήμερα (14/7) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο MEGA, ο Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας, που πούλησε το παράνομο λογισμικό Predator, να έρθουν στη Βουλή να λογοδοτήσουν, ενώ, για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ζήτησε να παρέμβει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

«Εδώ έχουμε δύο "σφαίρες"», ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης. «Μία "σφαίρα" την οποία "έφαγε" για να γλιτώσει το "αφεντικό" – και ποιο είναι το αφεντικό, ο νοών νοείτω – και μία "σφαίρα" την οποία εκτόξευσε χθες ο κ. Ντίλιαν, λέγοντας ευθέως ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό στην ελληνική κυβέρνηση, της οποίας ξέρετε ποιος προΐσταται», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ έθεσε και το ερώτημα «για ποιον λόγο κάποιοι, μανιωδώς χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή, αποφάσισαν να μην έρθει ο κ. Ντίλιαν».

«Η Νέα Δημοκρατία, υπό τον φόβο και το κράτος των αποκαλύψεων, επέλεξε να μην έρθει στη Βουλή ούτε αυτός ο οποίος είπε ότι έφαγε "σφαίρα" για να γλιτώσει το "αφεντικό", ούτε αυτός που είπε ότι πούλησε το παράνομο λογισμικό των υποκλοπών στην Ελληνική Κυβέρνηση», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Για να προσθέσει: «Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να παρέμβει ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, με προφανείς λόγους να τους παγιδεύσει και να τους εκβιάζει, σκάνδαλο το οποίο θέλει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, εντός των επόμενων εβδομάδων, να κλείσει χωρίς κανείς να μάθει ποιος, γιατί και με ποια σκοπιμότητα το έκανε. Γι' αυτό ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να παρέμβει, να τους καλέσει να καταθέσουν συμπληρωματικά, ενώ και οι δύο πρέπει να έρθουν και να λογοδοτήσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής».

Σχολιάζοντας, τέλος, την πρόσφατη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ανέφερε ότι: «όλοι υποστήκαμε σοκ και δέος με τον κυνισμό και τον τρόπο με τον οποίο ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού αποκάλυψε ή εκτίμησε κάποια από όσα έχουν συμβεί και οι Έλληνες πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους».

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