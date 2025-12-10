Villeroy (ΕΚΤ): Καμία ένδειξη για άμεση αύξηση επιτοκίων

Μήνυμα σταθερότητας στη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, François Villeroy de Galhau, ενόψει της συνεδρίασης της 18ης Δεκεμβρίου.

Ο Villeroy ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η Τράπεζα να εξετάσει άμεσα μια νέα αύξηση επιτοκίων, αποστασιοποιούμενος από τις πρόσφατες φήμες περί πιθανής αλλαγής κατεύθυνσης.

Μιλώντας στο Europe 1, ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι «θα ήταν σοφό να κρατήσουμε τα επιτόκια στα σημερινά, ευνοϊκά επίπεδα, διατηρώντας παράλληλα ευελιξία για τις επόμενες συνεδριάσεις». Όπως υπογράμμισε, τα τρέχοντα μακροοικονομικά δεδομένα δεν δικαιολογούν καμία συζήτηση για άμεση σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Αντίστιξη με τις τοποθετήσεις Schnabel

Οι δηλώσεις του Villeroy γίνονται σε μια περίοδο που η δημόσια τοποθέτηση κορυφαίων στελεχών της ΕΚΤ δείχνει να αποκλίνει. Η Isabel Schnabel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, είχε δηλώσει στο Bloomberg ότι αισθάνεται «άνετα» με την άποψη των αγορών πως η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ θα μπορούσε να είναι ανοδική.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις και αύξησε την αβεβαιότητα σε επενδυτές και αναλυτές, ωστόσο ο Villeroy έσπευσε να αποδυναμώσει τις εικασίες, επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα κατεύθυνση της πολιτικής δεν αφήνει περιθώρια για αύξηση επιτοκίων στο άμεσο μέλλον.

Σταθερότητα πριν από τις αποφάσεις Δεκεμβρίου

Με το πληθωριστικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη να συνεχίζει να αποκλιμακώνεται, αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φαίνεται να τάσσονται υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων, περιμένοντας περισσότερα δεδομένα για την πορεία της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου αναμένεται πάντως να επισημοποιήσει την επιλογή της «υπομονής», ενώ η συζήτηση για πιθανή χαλάρωση ή σύσφιγξη μεταφέρεται για το 2026, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις ή η ανάπτυξη παρουσιάσουν απρόβλεπτες μεταβολές.