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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση της υπόθεσης για αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια
Ειδήσεις
13:23 - 12 Δεκ 2025

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση της υπόθεσης για αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης στις αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα και ζώα συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η υπόθεση είναι κομμάτι της αυτεπάγγελτης έρευνας στις αγορές εισαγωγής/παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες) αναφορικά με τυχόν αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3949/2011, όπως ισχύει, και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. σε επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής στις συγκεκριμένες αγορές (βλ. Δελτίο Τύπου "Αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς", τμήμα της οποίας έχει ήδη ανατεθεί σε εισηγητή (βλ. και Δελτίο Τύπου "Κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων και ανάθεση σε Εισηγητή")"

Το νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

- Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.
- Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

- Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Τα επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και το βαθμό συνεργασίας τους.

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