Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας του που διήρκεσε περίπου εννέα ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο εξωτερικό το κρίσιμο διάστημα και επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη, δηλώνοντας ότι ερχόταν από τη Γερμανία. Τις πρώτες πρωινές ώρες παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, και παραδόθηκε στις αρχές. Ακολούθως τέθηκε υπό κράτηση και οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και του απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες.

Ο 30χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος και αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία.

Κατά την ανακριτική διαδικασία, οι αρχές ερευνούν τον φερόμενο ρόλο του ως συνεργού, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να παρείχε καθοδήγηση στον 22χρονο που πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε επικοινωνίες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνων πακιστανικής προέλευσης.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται επίσης η υπόθεση του λευκού σκούτερ, το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, παραλήφθηκε από δύο 22χρονους ένα βράδυ πριν από το διπλό φονικό, από σημείο που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την κατοικία του 30χρονου κατηγορουμένου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης, ενώ μέχρι σήμερα τέσσερα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, καθώς η κύρια ανάκριση, που διαρκεί ήδη πάνω από δύο μήνες, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που είχαν αρχικά προφυλακιστεί, καθώς η αποδιδόμενη σε αυτούς ποινική ευθύνη έχει μεταβληθεί. Ως φυσικός αυτουργός κατηγορείται πλέον ο Χ.Τ., ο οποίος αρχικά παρουσιαζόταν ως συνεργός. Οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να ενημερωθούν επισήμως για τις νέες κατηγορίες και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, με βάση τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου.