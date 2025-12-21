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Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Τεμπών – Καταγγελίες Καρυστιανού για απόπειρα σπίλωσης
Ειδήσεις
22:10 - 21 Δεκ 2025

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Τεμπών – Καταγγελίες Καρυστιανού για απόπειρα σπίλωσης

Reporter.gr Newsroom
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Για «νέο δόλιο χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας» κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε «έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών».  

Σε ανάρτησή της, η κα Καρυστιανού σημειώνει πως «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό».

«Με ποια κριτήρια προτεραιοποίησαν τον έλεγχο;»

«Να μας πει όμως το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα; Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ; Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος; Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον υπουργό Οικονομικών».

Πηγές της ΑΑΔΕ ανέφεραν σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι «δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων».

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο» πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

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