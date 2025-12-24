Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

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Οι καταναλωτές που θέλουν να κάνουν τις τελευταίες τους αγορές για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορούν να το κάνουν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, καθώς τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με ειδικό, μειωμένο ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, ανοιχτά θα είναι σήμερα (24/12) μέχρι τις 18:00 τα εμπορικά καταστήματα, ενώ τα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00.

Πιο αναλυτικά, στην Αθήνα:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

Market In: 08:00 – 21:00

LIDL: 07:45 – 21:00

Μασούτης: 08:00 – 20:00

Κρητικός: 08:00 – 21:00

Λαϊκές αγορές

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή Χριστουγέννων, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν τρόφιμα για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και δώρα.

Οι λαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές μόνο την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ενώ το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας.

Ακόμη, κλειστά θα παραμείνουν και όλα τα καταστήματα την Πέμπτη 25/12 και την Παρασκευή 27/12, ενώ Σάββατο και Κυριακή θα λειτουργήσουν μέχρι τις 18:00

Εορταστικό ωράριο μέχρι 2 Ιανουαρίου στην Αττική

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα): Κλειστά

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Κλειστά

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά): Κλειστά

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Κλειστά

Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης προτείνει το προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τα καταστήματα της πόλης λειτουργούν από τις 11 Δεκεμβρίου με το εορταστικό ωράριο, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές ώρες λειτουργίας από 09:00 έως 21:00, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες.

Ωράριο λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη