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Εορταστικές αλλαγές στα ΜΜΜ της Αττικής: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και τραμ
Ειδήσεις
19:00 - 24 Δεκ 2025

Εορταστικές αλλαγές στα ΜΜΜ της Αττικής: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και τραμ

Reporter.gr Newsroom
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Σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό μπαίνουν από αυτή την εβδομάδα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική, καθώς ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ προχωρούν σε προγραμματισμένες αλλαγές που επηρεάζουν τις μετακινήσεις των πολιτών τις ημέρες των εορτών.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα (Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου) αλλά και τη δεύτερη ημέρα των εορτών (Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου), όλα τα μέσα – λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ – θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό μεταφράζεται σε πιο αραιά δρομολόγια, γι’ αυτό και συστήνεται στους επιβάτες να αξιοποιούν τις εφαρμογές τηλεματικής για καλύτερο προγραμματισμό.

Παράλληλα, ισχύουν επιμέρους τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων ή εκδηλώσεων. Στο κέντρο της Αθήνας και προς το αεροδρόμιο, οι γραμμές 400 και Χ95 θα έχουν προσωρινές αλλαγές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα, στην Ελευσίνα, η γραμμή 862 θα ακολουθήσει τροποποιημένη διαδρομή λόγω τεχνικών εργασιών στην οδό Θείρων.

Οι έκτακτες τροποποιήσεις ανά περιοχή Πέραν του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:

1. Κέντρο Αθήνας & Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

2. Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12). Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).

3. Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου) Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

4. Πειραιάς Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00. Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

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