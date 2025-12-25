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Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Ειδήσεις
10:30 - 25 Δεκ 2025

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός μηχανής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Reporter.gr Newsroom
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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Φοίνικα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή λόγω άγνωστων μέχρι στιγμής συνθηκών. Όπως σημειώνεται πάντως, το οδόστρωμα είναι αρκετά ολισθηρό καθώς στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς από χθες το μεσημέρι.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μηχανής στο κεφάλι και τα πόδια και φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μεραφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις έρευνες για αίτια του σοβαρού τροχαίου διεξάγει το ανακριτικό της Τροχαίας.

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