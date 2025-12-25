Ισχυρή έκρηξη στον Εύοσμο: Επαγγελματικό χτύπημα «βλέπει» η ΕΛΑΣ

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης στο υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, δόθηκε στη δημοσιότητα. Από την εικόνα φαίνεται ότι η έκρηξη ήταν μεγάλης έντασης έντασης και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ακόμη και θύματα.

Η ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό και άφησε πίσω της εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο υποκαταστήματος τράπεζας, καθώς και σε γειτονικές πολυκατοικίες και σταθμευμένα οχήματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 3:20 τα ξημερώματα σε τράπεζα στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής σύμφωνα με το ThessPost.gr. Μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) από το πρωί συλλέγουν στοιχεία από τον μηχανισμό, ώστε να βρεθεί η συνδεσμολογία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Μακεδονία», επικαλούμενη αστυνομικές πηγές δεν υπήρχε προειδοποιητικό τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση του μηχανισμού. Ακόμη φαίνεται πως οι δράστες της έκρηξης στην τράπεζα δεν είχαν στόχο τα ΑΤΜ, καθώς ο μηχανισμός τοποθετήθηκε μακριά από αυτά.

Τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στους κατοίκους. Η τράπεζα βρίσκεται στο κέντρο του Ευόσμου και έγινε αντιληπτή από πολλούς πολίτες. Κάτοικοι είχαν κατέβει από τα διαμερίσματα τους, μεταξύ αυτών και οικογένειες με βρέφη. «Νιώσαμε ότι έγινε σεισμός, πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας» ανέφεραν μάρτυρες στο emakedonia.gr.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.