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Σύλληψη 36χρονου στο κέντρο της Αθήνας – Επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι κατά τον έλεγχο
Ειδήσεις
13:17 - 27 Δεκ 2025

Σύλληψη 36χρονου στο κέντρο της Αθήνας – Επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι κατά τον έλεγχο

Reporter.gr Newsroom
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Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού οδηγού αυτοκινήτου, τις βραδινές ώρες της 25ης Δεκεμβρίου 2025, στο κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι, το οποίο έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, με κατηγορίες που αφορούν παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια περιπολίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, η συμπεριφορά του οποίου κρίθηκε ύποπτη. Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα, ωστόσο, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, επιχείρησε να βγάλει από το παντελόνι του πιστόλι, το οποίο ήταν ήδη οπλισμένο με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, τον ακινητοποίησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, όπου και σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Το όπλο κατασχέθηκε, μαζί με τη γεμιστήρα του και επιπλέον τέσσερα φυσίγγια που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη συνέχεια ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 14:06
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