Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών

Από ασφυξία κατέληξαν οι τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις σορούς των άτυχων ορειβατών δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικά τραύματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλες μάζες χιονιού. Οι τέσσερις άτυχοι άνδρες εντοπίστηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, σχεδόν αγκαλιασμένοι, θαμμένοι κάτω από τεράστιο όγκο χιονιού, σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή της Φωκίδας.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκεσε πολλές ώρες, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, ενώ ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πυκνή χιονόπτωση και πολικό ψύχος, διασώστες της ΕΜΑΚ, εξοπλισμένοι με κράνη, ισοθερμικές στολές και σακίδια με βασικό υλικό πρώτων βοηθειών, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες ακολουθώντας τα ίχνη των ορειβατών σε υψόμετρο άνω των 2.200 μέτρων, στην κορυφή Κόρακας των Βαρδουσίων.

Σε αποκλειστικό οπτικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αποτυπώνεται το μέγεθος της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε στην περιοχή και η οποία ήταν καθοριστική για τον τραγικό θάνατο των τεσσάρων ορειβατών.