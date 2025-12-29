ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών
Ειδήσεις
18:02 - 29 Δεκ 2025

Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των ορειβατών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από ασφυξία κατέληξαν οι τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις σορούς των άτυχων ορειβατών δεν διαπιστώθηκαν εξωτερικά τραύματα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλες μάζες χιονιού. Οι τέσσερις άτυχοι άνδρες εντοπίστηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, σχεδόν αγκαλιασμένοι, θαμμένοι κάτω από τεράστιο όγκο χιονιού, σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή της Φωκίδας.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και διήρκεσε πολλές ώρες, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, ενώ ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με πυκνή χιονόπτωση και πολικό ψύχος, διασώστες της ΕΜΑΚ, εξοπλισμένοι με κράνη, ισοθερμικές στολές και σακίδια με βασικό υλικό πρώτων βοηθειών, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες ακολουθώντας τα ίχνη των ορειβατών σε υψόμετρο άνω των 2.200 μέτρων, στην κορυφή Κόρακας των Βαρδουσίων.

Σε αποκλειστικό οπτικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αποτυπώνεται το μέγεθος της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε στην περιοχή και η οποία ήταν καθοριστική για τον τραγικό θάνατο των τεσσάρων ορειβατών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαβρόφ κατηγορεί, Ζελένσκι διαψεύδει: Νέα ένταση για «επίθεση» με 91 drones στην κατοικία Πούτιν
Ειδήσεις

Λαβρόφ κατηγορεί, Ζελένσκι διαψεύδει: Νέα ένταση για «επίθεση» με 91 drones στην κατοικία Πούτιν

Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Eυγένιος Πλαλής
Επιχειρήσεις

Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Eυγένιος Πλαλής

ΚΕΦΙΜ: Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του νομοθετικού έργου - Αδύναμος κρίκος η προκοινοβουλευτική διαδικασία
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του νομοθετικού έργου - Αδύναμος κρίκος η προκοινοβουλευτική διαδικασία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βαρδούσια: Αγκαλιασμένοι στο χιόνι εντοπιστήκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά τους
Ειδήσεις

Βαρδούσια: Αγκαλιασμένοι στο χιόνι εντοπιστήκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά τους

Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μια γυναίκα
Ειδήσεις

Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μια γυναίκα

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Αγ. Αθανασίου – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
Ειδήσεις

Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Αγ. Αθανασίου – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Φρακτό Δράμας: Αρκούδα επιτέθηκε σε ορειβάτες – Ο ένας έπεσε στον γκρεμό
Ειδήσεις

Φρακτό Δράμας: Αρκούδα επιτέθηκε σε ορειβάτες – Ο ένας έπεσε στον γκρεμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ