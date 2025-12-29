Έφυγε από τη ζωή ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Eυγένιος Πλαλής

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Ευγένιος Πλάλης, επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). Μαζί με τον αδελφό του, Ανδρέα Πλάλη, ίδρυσαν το 1974 στο Πολύκαστρο Κιλκίς την εταιρεία ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ συνήλθε εκτάκτως μόλις πληροφορήθηκε με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Eυγένιου Πλαλή, Επίτιμου Προέδρου του ΣΕΒΕ και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα Να εκφράσουν τα μέλη του τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Να παραστεί εκπρόσωπος της Διοίκησης στην επικήδειο τελετή στην Θεσσαλονίκη Να κατατεθεί εις μνήμην του εκλιπόντος, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στον «Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Η Αντηρίδα» (ΙΒΑΝ: GR7201722630005263052135663), σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειάς του Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο και να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΕ

Ο Ευγένιος Πλαλής υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα· ένας ευφυής και διακεκριμένος επιχειρηματίας, με βαθιά ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπο. Μας αποχαιρετά στα 85 του χρόνια, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ζωή δημιουργίας, δουλειάς και διακριτικής προσφοράς.



Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο γενικό εμπόριο, μέχρι που το 1974, μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα Πλαλή, ίδρυσαν στο Πολύκαστρο Κιλκίς την ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ. Με όραμα, επιμονή και την υιοθέτηση πρωτοποριακών συστημάτων οργάνωσης και παραγωγής, η εταιρεία εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη και δυναμική μονάδα παραγωγής γυναικείων ενδυμάτων, αναπτύσσοντας ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα προς επώνυμες μάρκες της Κεντρικής Ευρώπης και λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις για τη διεθνή της παρουσία.



Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση, ο Ευγένιος Πλαλής υπηρέτησε με αφοσίωση τον θεσμό των εξαγωγέων. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΣΕΒΕ για δύο θητείες, από το 2002 έως το 2006, σε μια περίοδο προκλήσεων αλλά και προοπτικών για την ελληνική εξωστρέφεια. Το 2008, η προσφορά του αναγνωρίστηκε με την ανακήρυξή του σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου, τίτλο που αντανακλά τον σεβασμό και την εκτίμηση της εξαγωγικής κοινότητας.



Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, συνέπεια, ευγένεια και καθαρό λόγο. Έναν άνθρωπο που πίστευε στη συνεργασία, στη σκληρή δουλειά και στη δύναμη του ελληνικού επιχειρείν να σταθεί επάξια στο διεθνές περιβάλλον. Όπως και ο ίδιος δήλωσε στον πρόσφατο χαιρετισμό του στην επετειακή έκδοση για τα 50 χρόνια του ΣΕΒΕ: «…Οραματίζομαι μία Ελλάδα που δεν αρκείται μόνο στο να εξάγει προϊόντα, αλλά εξάγει αξίες, ποιότητα και δημιουργικότητα. Μία Ελλάδα που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας..».

Η μνήμη του Ευγένιου Πλαλή θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο του, τους ανθρώπους που στήριξε και το παράδειγμα που άφησε πίσω του.



Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30.12.25 και ώρα 10.00 στον Ιερό ναό Αγίων Χαραλάμπους και Χριστοφόρου, επί της οδού Επταπυργίου 93 στον δήμο Συκεών, Θεσσαλονίκη.