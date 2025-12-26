Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Αγ. Αθανασίου – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Τρεις ορειβάτες αγνοούνται στα Βαρδούσια όρη από το πρωί της Πέμπτης (25/12), ημέρα των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αγνοούμενοι είχαν ξεκινήσει προγραμματισμένη ορειβατική εξόρμηση με αφετηρία τον Αθανάσιο Διάκο. Όπως ανέφεραν οι συγγενείς τους, μόλις εισήλθαν στο ορειβατικό μονοπάτι χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί τους.

Οι προσπάθειες επικοινωνίας μέσω κινητών τηλεφώνων δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σήμα. Έτσι, αργά το βράδυ της Πέμπτης, συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα. Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι οι δύο από τους τρεις είναι έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα δύσβατο και επικίνδυνο.

Αρχικά, οι δυνάμεις διάσωσης επικεντρώθηκαν στα δύο ορειβατικά καταφύγια της περιοχής, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να επεκταθεί σε ευρύτερη περιοχή. Μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος τους, ούτε το όχημα με το οποίο ταξίδεψαν από την Αθήνα προς τη Φωκίδα.

Στις σημερινές έρευνες συμμετέχουν drones της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Φθιώτιδα και Φωκίδα, η ορειβατική ομάδα της ΕΜΑΚ, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή drone από τη Λάρισα.

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