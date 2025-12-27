Βαρδούσια: Αγκαλιασμένοι στο χιόνι εντοπιστήκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες – Με συνδρομή ελικοπτέρου η μεταφορά τους

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη της Φωκίδας, αφού εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, από την οποία φαίνεται πως καταπλακώθηκαν.

Οι 4 ορειβάτες – 3 άνδρες και μία γυναίκα – είχαν ξεκινήσει από το χωριό «Αθανάσιος Διάκος» για ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο, ενώ το όχημά τους είχε εντοπιστεί νωρίτερα. H επιχείρηση μεταφοράς τους, από το δύσβατο σημείο όπου έχουν εντοπιστεί, έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί (27/12).

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, οι τέσσερις ορειβάτες, είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Αργά το απόγευμα χάθηκαν τα ίχνη τους, με φίλο τους που δεν τους ακολούθησε τελικά στην εκδρομή, να ειδοποιεί άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με πολύ χιόνι, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Οι διασώστες εντόπισαν τους τέσσερις ορειβάτες σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα. Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων τους, επρόκειτο για έμπειρους ορειβάτες.

Ωστόσο, στο σημείο έχει απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της κοινότητας, Κ. Μαστροκωστόπουλος, από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις για την προσέγγιση του σημείου όπου βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου αν ο καιρός είναι καλός, για τη μεταφορά τους, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο. «Βρίσκονται σε ένα σημείο που για να πλησιάσουμε στον κοντινότερο δρόμο είναι αρκετά μεγάλη απόσταση και όταν υπάρχουν και τα φορεία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι», είπε.

Καθοριστική βοήθεια προσφέρει επίσης ομάδα έμπειρων ορειβατών «που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή», τόνισε.

Οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της τραγωδίας ήταν καλές, με ηλιοφάνεια, γεγονός που φαίνεται πως συνέβαλε στη δημιουργία της χιονοστιβάδας, οδηγώντας στο μοιραίο αποτέλεσμα, τόνισε ο κ. Μαστροκωστόπουλος.

Κ. Τσίγκας: Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού

Για τα πρώτα στοιχεία της υπόθεσης, τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς τους, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίγκας, οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων για ανάβαση στην περιοχή του Κόρακα, στην κορυφογραμμή των Βαρδουσίων ορέων.

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», σημείωσε ο κ. Τσίγκας.

Όπως εξήγησε, το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες πιθανότατα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία. «Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν»,τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φρέσκο χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να μετακίνησαν μεγάλες ποσότητες χιονιού. «Κάποιος άνεμος μπορεί να οδήγησε μεγάλο όγκο χιονιού στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκαν», πρόσθεσε ο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Aναφορικά με το έαν ήταν έμπειροι ορειβάτες σημείωσε ότι ορισμένοι είχαν ανέβει στην κορυφή, ωστόσο το χιόνι που είχε πέσει είχε κάνει πολύ δύσκολο το να βρουν τα μονοπάτια.

Μιλώντας τέλος για την επιχείρηση εντοπισμού δήλωσε: «Υπήρχαν και κάποιες καλύβες, αλλά δεν εντοπίστηκαν εκεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των drones, του ελικοπτέρου, αλλά και έμπειρων συναδέλφων από τρείς ορειβατικές ομάδες και από τέσσερις ΕΜΑΚ μπορέσαμε να τους εντοπίσουμε».