Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μια γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τρεις άνδρες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και μία γυναίκα, επίσης χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία φέρεται να ήταν σύντροφος ενός εκ των ορειβατών.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως και τα τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, καθώς στην περιοχή υπήρχε χιόνι σε μεγάλο ύψος, συνθήκη ιδιαίτερα επικίνδυνη για το ορεινό ανάγλυφο των Βαρδουσίων.

Για τον εντοπισμό τους είχε οργανωθεί εκτεταμένη επιχείρηση από την ΕΜΑΚ, με τη χρήση drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ οι έρευνες διήρκεσαν δύο ημέρες υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι τρεις άνδρες, επισκέπτες στην περιοχή, είχαν ξεκινήσει με το αυτοκίνητό τους ανήμερα των Χριστουγέννων με σκοπό την πεζοπορία. Το όχημά τους βρέθηκε την επόμενη ημέρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αρχικά ίχνη που να οδηγούν στον εντοπισμό τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα ήταν εκτός δικτύου.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στα ορειβατικά καταφύγια της περιοχής χωρίς αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι τα Βαρδούσια αποτελούν ιδιαίτερα απαιτητικό προορισμό, ο οποίος τον χειμώνα κρύβει σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες.