ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μια γυναίκα
Ειδήσεις
19:48 - 26 Δεκ 2025

Φωκίδα: Χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες – Μαζί τους μια γυναίκα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι τρεις άνδρες βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και μία γυναίκα, επίσης χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία φέρεται να ήταν σύντροφος ενός εκ των ορειβατών.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως και τα τέσσερα άτομα παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, καθώς στην περιοχή υπήρχε χιόνι σε μεγάλο ύψος, συνθήκη ιδιαίτερα επικίνδυνη για το ορεινό ανάγλυφο των Βαρδουσίων.

Για τον εντοπισμό τους είχε οργανωθεί εκτεταμένη επιχείρηση από την ΕΜΑΚ, με τη χρήση drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ οι έρευνες διήρκεσαν δύο ημέρες υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι τρεις άνδρες, επισκέπτες στην περιοχή, είχαν ξεκινήσει με το αυτοκίνητό τους ανήμερα των Χριστουγέννων με σκοπό την πεζοπορία. Το όχημά τους βρέθηκε την επόμενη ημέρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αρχικά ίχνη που να οδηγούν στον εντοπισμό τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα ήταν εκτός δικτύου.

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στα ορειβατικά καταφύγια της περιοχής χωρίς αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται ότι τα Βαρδούσια αποτελούν ιδιαίτερα απαιτητικό προορισμό, ο οποίος τον χειμώνα κρύβει σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/12/2025 - 23:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστρέφει στο προσκήνιο το Ισλαμικό Κράτος μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη Νιγηρία;
Ειδήσεις

Επιστρέφει στο προσκήνιο το Ισλαμικό Κράτος μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη Νιγηρία;

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για S&P 500

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους – Διεθνείς αποστολές εντείνουν τις έρευνες

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους φονικούς σεισμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Δεν θα μιλήσω ποτέ - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

Πολιτική
10/07/2026 - 19:20

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνούν ούτε για το αν θα γίνει... η Κεντρική Επιτροπή

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 18:58

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 18:58

Seanergy Maritime: Στις 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών

Πολιτική
10/07/2026 - 18:49

Ανδρουλάκης μέσω TikTok: Ο κ. Μητσοτάκης μάλλον δεν παρακολούθησε το… επεισόδιο για τη 13η σύνταξη

Πολιτική
10/07/2026 - 18:35

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική – Τι ανέφερε για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν τελείωσε, αλλά οι συνομιλίες συνεχίζονται

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:17

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 18:03

Marfin: Στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες – Το ανώνυμο email που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ