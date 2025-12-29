Με τσουχτερό κρύο αναμένεται να ξεκινήσει το 2026

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με αρκετό κρύο, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν τόσο την παραμονή όσο και την πρώτη ημέρα του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, Τρίτη και Τετάρτη θα σημειωθούν εκ νέου βροχοπτώσεις, κυρίως σε κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ από την Τετάρτη έως την Πέμπτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

«Θα έχουμε ένα διήμερο με έντονο κρύο. Η νέα χρονιά θα μπει με χαμηλές θερμοκρασίες, τόσο την τελευταία ημέρα του χρόνου, όσο και την πρώτη ημέρα του 2026», τόνισε ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος στο ΕΡΤnews, διευκρινίζοντας ότι δεν αναμένονται σοβαρά προβλήματα πέρα από την αίσθηση ψύχους.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως επισήμανε, χρειάζεται την Τρίτη προς Τετάρτη σε περιοχές της νότιας χώρας, όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος και ενδεχομένως η Αθήνα, όπου προβλέπονται βροχές με νοτιάδες και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επαναληφθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ο μετεωρολόγος υπενθύμισε ότι σε αρκετές περιοχές, ιδίως σε χειμερινούς προορισμούς, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται ισχυροί παγετοί το πρωί (-6 έως -7 βαθμούς Κελσίου), γεγονός που απαιτεί προσοχή στην οδήγηση.

Απαντώντας σε ερώτηση για το χιόνι στους παραδοσιακούς χειμερινούς προορισμούς, ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε ότι τα χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν προς το παρόν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Στις νότιες περιοχές υπάρχει χιόνι, αλλά όχι αρκετό για ασφαλή χιονοδρομία. Πρόσθεσε ότι την Τρίτη προς Τετάρτη αναμένονται κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, αλλά θα χρειαστεί να αξιολογηθεί αν θα είναι επαρκείς για ασφαλή λειτουργία των χιονοδρομικών κέντρων.