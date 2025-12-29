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Ρευστοποιήσεις «βυθίζουν» τα μέταλλα: Απώλειες 4% ο χρυσός, 12% η πλατίνα και 8% το ασήμι
Εμπορεύματα
18:39 - 29 Δεκ 2025

Ρευστοποιήσεις «βυθίζουν» τα μέταλλα: Απώλειες 4% ο χρυσός, 12% η πλατίνα και 8% το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Τα πολύτιμα μέταλλα καταποντίζονται το απόγευμα της Δευτέρας, με το ασήμι και την πλατίνα να υποχωρούν από τα ιστορικά υψηλά που κατέγραψαν καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά τα πρόσφατα ράλι.

Η τιμή του χρυσού spot μειώθηκε κατά 4,39% στα 4.354,60 δολάρια ανά ουγγιά το απόγευμα της Δευτέρας, αφού την Παρασκευή είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό 4.549,71 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου υποχώρησαν επίσης κατά 3,6% στα 4.387,40 δολάρια. Ο πλατίνα έπεσε 12% στα 2.157,09 δολάρια/ουγγιά μετά το ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 8,10% στα 70,98 δολάρια ανά ουγγιά, επιστρέφοντας από το ρεκόρ των 83,62 δολαρίων. Το παλλάδιο σημειώνει πτώση 15% στα 1.634,04 δολάρια/ουγκιά. Την κατηφόρα έχει πάρει και ο χαλκός με απώλειες άνω του 4%.

«Όλα τα μέταλλα ανέβηκαν σε πρόσφατα και ιστορικά υψηλά. Βλέπουμε τώρα διορθώσεις λόγω λήψης κερδών από αυτά τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο David Meger, διευθυντής εμπορίας μετάλλων στην High Ridge Futures.

Ο χρυσός έχει εκτοξευθεί περίπου 65% φέτος. Ο πλατίνα και το παλλάδιο καταγράφουν επίσης ετήσια κέρδη, ενώ ο άργυρος υπεραποδίδει με αύξηση 150%, λόγω της σημασίας του ως κρίσιμου μετάλλου, των ελλείψεων στην προσφορά και της αυξανόμενης ζήτησης από βιομηχανία και επενδυτές.

«Πιστεύω ότι τα βασικά θεμελιώδη στοιχεία για το ασήμι, όπως οι περιορισμοί στην προσφορά, παραμένουν παράγοντες στην αγορά και εξακολουθούμε να έχουμε θετικές προοπτικές για το 2026», πρόσθεσε ο Meger.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι αυτός και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «πλησιάζουν πολύ» σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ετοιμάζεται επίσης να προωθήσει πρόοδο στην στασιμότητα της εκεχειρίας στη Γάζα κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αργότερα τη Δευτέρα.

Ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επιπλέον, ευνοείται σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς είναι περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση.

Οι αγορές τιμολογούν αυτήν τη στιγμή δύο μειώσεις επιτοκίων για το επόμενο έτος και αναμένουν τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed για τον Δεκέμβριο την Τρίτη, για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη νομισματική της πολιτική.

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