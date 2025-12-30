Γκιλφόιλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ ευχαριστεί και προαναγγέλλει ιστορικές συνεργασίες το 2026

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εύχεται Καλή Χρονιά σε συνεργάτες στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το 2026 θα είναι χρονιά γιορτής και ανανέωσης της δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, αναφέρεται στις πρόσφατες επιτυχίες της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, όπως οι συμφωνίες για το LNG και τονίζει ότι το 2026 θα πετύχουν ακόμη περισσότερα.

«Ευχές για Καλή Χρονιά σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες!», έγραψε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 ας είναι μια χρονιά γεμάτη εορτασμούς και ανανεωμένη δέσμευση στις κοινές μας δημοκρατικές αξίες: ελευθερία, ανεξαρτησία και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη πιο φωτεινά τον νέο χρόνο», προσθέτει η πρέσβης.

Επιπλέον, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της αναφέρει: «Αγαπητοί φίλοι, από την πρώτη κιόλας μέρα, εργάζομαι σκληρά για να υλοποιήσω το όραμα και τις προτεραιότητες του αγαπητού μου φίλου – εδώ και είκοσι χρόνια- του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή από ότι είναι σήμερα, και γίνεται ισχυρότερη μέρα με την μέρα. Μέσα στους τελευταίους δύο, μόλις, μήνες, υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε εντυπωσιακές πρωτοβουλίες καινοτομίας, και ενισχύσαμε την συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας.

Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα σειρά υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναβαθμίσαμε την συνεργασία μας στο σχήμα 3+1, και υπογράψαμε την διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ- Ελλάδος. Όμως, δεν πρόκειται μόνο για όσα πετύχαμε, πρόκειται για το που κατευθυνόμαστε. Την επόμενη χρονιά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Και το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από εδώ, από την Ελλάδα, από τη γενέτειρα της δημοκρατίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γιορτής και νέας ώθησης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, την δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες. Νιώθω πολύ χαρούμενη με όσα πετύχαμε μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες. Αλλά ακόμη περισσότερο, με γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στην συνέχεια μαζί. Προς όλους τους εταίρους μας στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλία, τη συνεργασία και το όραμα σας. Εσείς είστε ο λόγος που η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος ανθίζει. Ο θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Ο θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είθε η συμαχία μας να λάμψει ακόμα περισσότερο τη χρονιά που έρχεται. Καλή χρόνια, ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο».

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