ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γκιλφόιλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ ευχαριστεί και προαναγγέλλει ιστορικές συνεργασίες το 2026
Ειδήσεις
20:30 - 30 Δεκ 2025

Γκιλφόιλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ ευχαριστεί και προαναγγέλλει ιστορικές συνεργασίες το 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εύχεται Καλή Χρονιά σε συνεργάτες στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι το 2026 θα είναι χρονιά γιορτής και ανανέωσης της δέσμευσης στις κοινές δημοκρατικές αξίες. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, αναφέρεται στις πρόσφατες επιτυχίες της συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, όπως οι συμφωνίες για το LNG και τονίζει ότι το 2026 θα πετύχουν ακόμη περισσότερα.

«Ευχές για Καλή Χρονιά σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες!», έγραψε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην πλατφόρμα «Χ».

«Το 2026 ας είναι μια χρονιά γεμάτη εορτασμούς και ανανεωμένη δέσμευση στις κοινές μας δημοκρατικές αξίες: ελευθερία, ανεξαρτησία και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Είθε η συμμαχία μας να λάμψει ακόμη πιο φωτεινά τον νέο χρόνο», προσθέτει η πρέσβης.

Επιπλέον, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της αναφέρει: «Αγαπητοί φίλοι, από την πρώτη κιόλας μέρα, εργάζομαι σκληρά για να υλοποιήσω το όραμα και τις προτεραιότητες του αγαπητού μου φίλου – εδώ και είκοσι χρόνια- του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Και ήδη βλέπουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος δεν υπήρξε ποτέ πιο δυνατή από ότι είναι σήμερα, και γίνεται ισχυρότερη μέρα με την μέρα. Μέσα στους τελευταίους δύο, μόλις, μήνες, υπογράψαμε ιστορικές συμφωνίες για το LNG, εγκαινιάσαμε εντυπωσιακές πρωτοβουλίες καινοτομίας, και ενισχύσαμε την συνεργασία μας στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της άμυνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ναυτιλίας.

Υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα σειρά υπουργών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναβαθμίσαμε την συνεργασία μας στο σχήμα 3+1, και υπογράψαμε την διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας ΗΠΑ- Ελλάδος. Όμως, δεν πρόκειται μόνο για όσα πετύχαμε, πρόκειται για το που κατευθυνόμαστε. Την επόμενη χρονιά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Και το να τιμήσουμε αυτή την επέτειο από εδώ, από την Ελλάδα, από τη γενέτειρα της δημοκρατίας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Το 2026 θα είναι μια χρονιά γιορτής και νέας ώθησης στις κοινές δημοκρατικές αξίες που μας ενώνουν: την ελευθερία, την δικαιοσύνη και τις ευκαιρίες. Νιώθω πολύ χαρούμενη με όσα πετύχαμε μέσα σε αυτούς τους δύο σύντομους μήνες. Αλλά ακόμη περισσότερο, με γεμίζουν ενέργεια όσα θα πετύχουμε στην συνέχεια μαζί. Προς όλους τους εταίρους μας στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλία, τη συνεργασία και το όραμα σας. Εσείς είστε ο λόγος που η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδος ανθίζει. Ο θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Ο θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είθε η συμαχία μας να λάμψει ακόμα περισσότερο τη χρονιά που έρχεται. Καλή χρόνια, ας κάνουμε το 2026 αξέχαστο».

{https://www.instagram.com/reel/DS5Nf2zCNIv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 20:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός
Ειδήσεις

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:35

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ