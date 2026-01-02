Οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα της νέας χρονιάς

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Οι αργίες του 2026 είναι 15 και περιλαμβάνουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο.

Η πρώτη αργία του έτους ήταν ασφαλώς η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη (01.01.2025), ενώ ακολουθούν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου τα Θεοφάνια..

Η επόμενη αργία είναι την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) που όπως πάντα δημιουργεί τριήμερο.

Η 25η Μαρτίου φέτος πέφτει Τετάρτη.

Όσον αφορά στο Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου και σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, φτιάχνουν (όπως κάθε χρόνο) τετραήμερο.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά (Παρασκευή) που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.