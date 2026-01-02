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Οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα της νέας χρονιάς
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08:28 - 02 Ιαν 2026

Οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Οι αργίες του 2026 είναι 15 και περιλαμβάνουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο.  

Η πρώτη αργία του έτους ήταν ασφαλώς η Πρωτοχρονιά την Πέμπτη (01.01.2025), ενώ ακολουθούν την Τρίτη 6 Ιανουαρίου τα Θεοφάνια..

Η επόμενη αργία είναι την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) που όπως πάντα δημιουργεί τριήμερο.

Η 25η Μαρτίου φέτος πέφτει Τετάρτη.

Όσον αφορά στο Πάσχα θα γιορταστεί στις 12 Απριλίου και σε συνδυασμό με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα, φτιάχνουν (όπως κάθε χρόνο) τετραήμερο.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά (Παρασκευή) που δημιουργεί τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) πέφτει Σάββατο και η 28η Οκτωβρίου, Τετάρτη.

Οσον αφορα στα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν Παρασκευή.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

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