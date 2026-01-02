Οι αργίες του 2026: Τα τριήμερα της νέας χρονιάς

Η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) πέφτει Σάββατο και η 28η Οκτωβρίου, Τετάρτη.
Οσον αφορα στα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν Παρασκευή.
Αναλυτικά οι αργίες του 2026
Ιανουάριος
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου
Φεβρουάριος
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
Μάρτιος
Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
Απρίλιος
Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
Μάιος
Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου
Ιούνιος
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου
Αύγουστος
Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
Οκτώβριος
Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Δεκέμβριος
Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου