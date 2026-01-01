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Συζήτηση Μητσοτάκη - Κακλαμάνη για να καλυφθούν οι θέσεις των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών
Πολιτική
15:14 - 01 Ιαν 2026

Συζήτηση Μητσοτάκη - Κακλαμάνη για να καλυφθούν οι θέσεις των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών

Reporter.gr Newsroom
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Να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πρωτοχρονιά.

Αυτή την στιγμή είναι ακέφαλη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , όπως και η Αρχή Διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών , καθώς τόσο ο Χρήστος Ράμμος, όσο και ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος έχουν υποβάλει παραιτήσεις, ενώ άτυπα έχει παραταθεί η θητεία του Συνηγόρου του Πολίτη , Ανδρέα Ποττάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών - να αντικατασταθεί η λίστα που στέλνουν τα αρμόδια υπουργεία με ανοικτή προκήρυξη των θέσεων, ώστε να διευκολύνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την εξεύρεση των αναγκαίων συναινέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν εκ νέου και με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για άμεση σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

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