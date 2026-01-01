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Eρντογάν: Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα
Πολιτική
18:36 - 01 Ιαν 2026

Eρντογάν: Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα

Reporter.gr Newsroom
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«Καλωσορίζουμε το 2026 με νέο ενθουσιασμό, νέες ελπίδες και στόχους»  ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βιντεοσκοπημένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, που μεταδόθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/1). Ο Τούρκος πρόεδρος περιμένει πολλά από τη χώρα του και την ηγεσία της.

Παρά τις αυξανόμενες επιπτώσεις του πολέμου, της κρίσης και της έντασης στην περιοχή μας, είπε, η Τουρκία, υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού, συνεχίζει το ευλογημένο ταξίδι της με αυτοπεποίθηση.

Βασικός στόχος η επίλυση του Κουρδικού. Με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου μας, είπε, ελπίζουμε ότι βήμα-βήμα θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Αιώνας Τουρκίας».

Για τη Συρία τόνισε, σύμφωνα με την DW, ότι η ανάκαμψη έχει επιταχυνθεί, ότι έχει σημιειωθεί σημαντική πρόοδος και η ατμόσφαιρα ειρήνης ριζώνει στη χώρα. Μια ισχυρή Συρία, ανάφερε ο Τούρκος πρόεδρος, «που έχει επιτύχει πολιτική ενότητα και εδαφική ακεραιότητα, συμβάλλει θετικά τόσο στη γύρω περιοχήξ όσο και στον κόσμο».

Για τη Μέση Ανατολή είπε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει χάρη στην κοινή λογική των αδελφών μας στη Γάζα, παρά τις παραβιάσεις του Ισραήλ.

Για το Oυκρανικό τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθες «για να οδηγηθεί ο πολεμος σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη το συντομότερο δυνατό».

Ιδιαίτερη αναφορά, ωστόσο, έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν στο Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε με έμφαση, η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις αυξανόμενες προκλήσεις και απειλές «κατά των συμφερόντων της χώρας μας και του τουρκοκυπριακού λαού στην Ανατολική Μεσόγειο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα ανεχτούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα».

Πορεία για τη Γάζα

Όμως η Πρωτοχρονιά στην Τουρκία ήταν αφιερωμένη και στη Μεγάλη Πορεία της Γάζας. Μέγα πλήθος πραγματοποίησε πορεία αλληλεγγύης στη Γέφυρα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, με συμμετοχή περιπου 400 οργανώσεων ΜΚΟ και ηχηρό σύνθημα: «Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Θέλησης και το Τουρκικό Ίδρυμα Νεολαίας (TÜGVA). Οι συμμετέχοντες συναντήθηκαν πριν από την πρωινή προσευχή σε πολλά ιστορικά τζαμιά – μεταξύ αυτών και του μεγάλου τεμένους της Αγίας Σοφίας.

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