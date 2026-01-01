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Πέθανε ο Άλκης Χήτος, συνιδρυτής της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Επιχειρήσεις
18:17 - 01 Ιαν 2026

Πέθανε ο Άλκης Χήτος, συνιδρυτής της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με βαθύ σεβασμό και θλίψη, η οικογένεια της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποχαιρετά εναν εκ των ιδρυτών της, Αλκιβιάδη Χήτο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026.

«Ένας άνθρωπος σπάνιας ποιότητας και οραματισμού, που αφήνει πίσω του μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη αξιών, αρχών και επιχειρηματικής κληρονομιάς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Ποιος ήταν ο Άλκης Χήτος

Ο Άλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937, στο Ασπροχώρι Ιωαννινων. Οραματιστής, χαρισματικός και πρωτοπόρος, ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.

Με απαράμιλλη ακεραιότητα, αφοσίωση και ανεξάντλητη δύναμη, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η παρουσία του καθόρισε τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί σήμερα, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα που τιμά τόσο τις ανθρώπινες αξίες όσο και την επιχειρηματική αριστεία.

Η κληρονομιά του Άλκη Χήτου δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της εταιρείας, εκφράζεται καθημερινά στις σχέσεις, στη δέσμευση για ποιότητα, στην κοινωνική ευθύνη και στην αίσθηση της κοινότητας που καλλιέργησε σε εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες. Το όραμά του, το ήθος και η ηγετική του παρουσία θα συνεχίσουν να αποτελούν πυξίδα για την εταιρεία και καθοδηγητικό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.

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