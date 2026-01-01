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Πλούσιος ακόμα μία χρονιά ο «μποναμάς» του Καρέλια στους εργαζομένους
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15:22 - 01 Ιαν 2026

Πλούσιος ακόμα μία χρονιά ο «μποναμάς» του Καρέλια στους εργαζομένους

Reporter.gr Newsroom
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Για άλλη μια χρονιά η καπνοβιομηχανία Καρέλιας ανακοίνωσε σημαντικές παροχές προς τους εργαζόμενους. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον επικεφαλής Ανδρέα Γ. Καρέλια στο πλαίσιο του μηνύματος για τη νέα χρονιά.

Περιλαμβάνουν:

  • Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι ανέρχεται φέτος σε € 500 καθαρά για κάθε εργαζόμενο.
  • Ο κάθε λαχνός της σημερινής ημέρας, για τον καθένα από τους 40 τυχερούς, θα ανέλθει στα € 1.000 καθαρά.
  • Επιπλέον, ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση € 2.000 καθαρά.
  • Επιπλέον, οι εργαζόμενοι των οποίων τα παιδιά πέτυχαν την είσοδό τους στα παραπάνω ιδρύματα μέσα στο 2025 θα λάβουν μία πρόσθετη οικονομική ενίσχυση € 500 καθαρά.
  • Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στο 2025.
  • Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος και λόγω της υψηλής μας κερδοφορίας, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν σαν έκτακτη παροχή έναν μικτό μηνιαίο μισθό, με άλλα λόγια η εταιρεία, λόγω της αυξημένης της κερδοφορίας, θα δώσει 15ο μισθό σε όλους τους εργαζομένους.
  • 150 εργαζόμενοι οι οποίοι ξεχώρισαν με την απόδοσή τους μέσα στη χρονιά που πέρασε θα λάβουν το μπλε bonus, το οποίο ανέρχεται σε € 2.700 καθαρά.
  • 55 εργαζόμενοι, των οποίων η απόδοση κρίνεται ως εξαιρετική θα λάβουν το χρυσό bonus, το οποίο ανέρχεται σε € 4.000 καθαρά.
  • Το επίδομα παρουσίας για όλους τους εργαζομένους οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του έτους, έκαναν χρήση μόνο της κανονικής τους άδειας και δεν έλειψαν ούτε μία άλλη ημέρα από την εργασία τους, ανέρχεται σε €1.200 καθαρά.
  • Τέλος, ειδικά για φέτος και προκειμένου όλοι μαζί να γιορτάσουμε το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε σε πωλήσεις τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, κάθε εργαζόμενος θα λάβει έκτακτη παροχή €1.800 μικτά.

Οπως επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του ο Ανδρέας Γ. Καρέλιας:

Το 2025, είχαμε να αντιμετωπίσουμε, μεταξύ άλλων, εντονότατο ανταγωνισμό, εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης, καθυστερήσεις στις παραδόσεις πρώτων υλών και αύξηση της πολυπλοκότητας της παραγωγής εξαιτίας της επέκτασης των συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε μη κοινοτικές χώρες με δομή διαφορετική από αυτή της Ε.Ε. Ωστόσο, αισθανθήκαμε και κάποια ανακούφιση από τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών των καπνών και των υλών φιλτροποιίας. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, καταφέραμε να ανεβάσουμε τις πωλήσεις μας σε επίπεδα ρεκόρ και να βελτιώσουμε πολλά από τα βασικά μας μεγέθη.

Ειδικότερα:

α. Ο συνολικός μας όγκος πωλήσεων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 18 δισεκατομμύρια τσιγάρα, με αύξηση 9% περίπου έναντι του 2024. Πρόκειται για ένα επίτευγμα το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια φάνταζε απλησίαστο και το οποίο επετεύχθη χάρη στην αυξημένη απήχηση των σημάτων μας, στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε, αλλά και στη σκληρή δουλειά και τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών μας στις Διεθνείς Πωλήσεις και τις Διευθύνσεις Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης.

β. Στον καπνό για στριφτό τσιγάρο καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας διεθνώς κατά 2.5%, ξεπερνώντας και εδώ τα 1,2 εκατομμύρια κιλά.

γ. Στην ελληνική αγορά και παρά τον έντονο ανταγωνισμό, κλείνουμε την χρονιά με αύξηση όγκου 4% στα τσιγάρα και οριακή πτώση 0,7% στον καπνό.

δ. Η οργανική μας κερδοφορία είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη για το 2025, αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 11% περίπου και της βελτίωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους εξαιτίας προσεκτικών αυξήσεων των εργοστασιακών μας τιμών, αλλά και της αποκλιμάκωσης των τιμών αγοράς καπνών διεθνώς. Ωστόσο, κατά τους τελευταίους κυρίως μήνες, η τελική μας κερδοφορία επηρεάζεται από την συναλλαγματική αδυναμία του δολαρίου έναντι του ευρώ.

ε. Μέσα στο 2025, η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία ποσά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. αλλά και κάθε άλλης μορφής φόρους, συνολικού ύψους 735,5 εκατ. ευρώ, το οποίο και είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία μας. Με άλλα λόγια, η ΚΑΡΕΛΙΑ συνεισέφερε πάνω από το 1% των συνολικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από πάσης μορφής φόρους μέσα στο 2025. Παράλληλα, οι εισφορές της εταιρείας μας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα στο 2025 ξεπέρασαν τα 7,7 εκ. ευρώ.

στ. Προκειμένου να καλύψουμε την αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων μας, προχωρήσαμε σε επενδύσεις νέων παραγωγικών μονάδων, συνολικού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζουμε και μέσα στο 2026 την επενδυτική μας προσπάθεια για την ενδυνάμωση της παραγωγικής μας δυνατότητας, κυρίως στις οικογένειες Omé και George Karelias and Sons, εξετάζοντας επενδύσεις οι οποίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 8,5 εκατ. ευρώ.

ζ. Μέσα στο 2025, ισχυροποιήσαμε κατά 6% τα ήδη σημαντικά ταμειακά μας διαθέσιμα έχοντας παράλληλα καταφέρει να χρηματοδοτήσουμε αυξημένες επενδύσεις και υψηλή αποθεματοποίηση σε καπνά. Λόγω της μείωσης των επιτοκίων, οι αποδόσεις των τοποθετήσεών μας σε ομόλογα και προθεσμιακές καταθέσεις είναι μεν μειωμένες έναντι του 2024, παραμένουν όμως δε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

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