Θεοφάνεια: Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο αγιασμός των υδάτων - Το μήνυμα Τασούλα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβεια τιμήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τα Θεοφάνια. Στον Πειραιά τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τη ρίψη του Τίμιου Σταυρού να αποτελεί το κορυφαίο σημείο της τελετής.

Την ατμόσφαιρα πλαισίωσαν τιμητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, αποδίδοντας στρατιωτικές τιμές. Στην τελετή συμμετείχαν επίσης μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα παγωμένα νερά για την ανάσυρση του Σταυρού.

Ο πρώτος που ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας.

Τασούλας: Εύχομαι προσωπική και συλλογική αναγέννηση

«Γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού, τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σε μία σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια από την πηγή τους, που τόσο χρειαζόμαστε για να τα μετατρέψουμε σε προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να πορευτούμε. Χάρη σε αυτο το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια αποκτούν ιδιαίτερα λαμπερό νοήμα οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, του ανθρωπισμού, της αλληλοκατανόησης, αξίες που αν γίνουν οδηγός μας μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Προηγήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Λόγω των εκδηλώσεων, βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.