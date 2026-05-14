Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας
Πολιτική
18:59 - 14 Μάι 2026

Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό της 106ης επετείου από την ενσωμάτωση της πόλης στον εθνικό κορμό.

Ο κ. Τασούλας παρέστη στη Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης κ. Άνθιμου. Αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο Δόμνας Βισβίζη στην πλατεία του Φάρου και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την Απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό πριν 106 χρόνια. Την ίδια ημέρα απελευθερώνεται και η Κομοτηνή.

Η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης από τον Ελληνικό Στρατό, από τη Μεραρχία Ξάνθης, που κατέπλευσε στις 14 Μαΐου 1920 στο λιμάνι της είχε και συνέχεια. Μέχρι τις 20 Μαΐου είχε απελευθερωθεί όλη η Δυτική Θράκη.

Η διεθνής νομιμοποίηση της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας στη Δυτική Θράκη έγινε οριστική με τη συνθήκη της Λωζάνης. Το 1920 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε ένα μικρό παραθαλάσσιο οικισμό, που λίγο αργότερα ονομάσθηκε Αλεξανδρούπολη. Σήμερα μία πρωτεύουσα νομού γιορτάζει αυτή την επέτειο.

Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας. Και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θράκης και της Ελλάδας».

Στη συνέχεια ο κ. Τασούλας, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία του και συνομίλησε με μικρούς προσκόπους. Το 1920, μια ημέρα πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Αλεξανδρούπολη, πρόσκοποι ύψωσαν πρώτοι την ελληνική σημαία.

Ακολούθησε παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμημάτων.

