Συναγερμός στην Κίσσαμο για μεγάλη φωτιά - Μάχη με ισχυρούς ανέμους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα στο χωριό Κεφάλι, στην περιοχή της Κισσάμου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί επτά πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν από τα Χανιά, την Κάντανο, το Καστέλι και τις Βρύσες, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν ιδιαίτερα οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Κισσάμου, Γιώργος Μυλωνάκης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για τον οικισμό, παρότι έχουν καταγραφεί αναφορές ότι η φωτιά καίει σε κοντινή απόσταση από κατοικίες. Στο σημείο επιχειρεί ήδη πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ έχει ζητηθεί και η ενίσχυση με δεύτερη ομάδα.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ένα παλαιό καφενείο, το οποίο ήταν κλειστό και δεν λειτουργούσε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, καθώς το μέτωπο της φωτιάς παραμένει ενεργό.