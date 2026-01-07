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Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη από Ραφήνα λόγω των ισχυρών ανέμων
Ειδήσεις
18:24 - 07 Ιαν 2026

Απαγορευτικό απόπλου την Πέμπτη από Ραφήνα λόγω των ισχυρών ανέμων

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχύ θα τεθεί αύριο, Πέμπτη (8/1), απαγορευτικό απόπλου για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τη Ραφήνα με την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, καθώς και για τα αντίστοιχα δρομολόγια επιστροφής, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που προβλέπει το νέο δελτίο της ΕΜΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα εκτελεστεί το πρωινό δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.» με αναχώρηση στις 07:50 από το λιμάνι της Ραφήνας και προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, ούτε και το προγραμματισμένο δρομολόγιο επιστροφής από τη Μύκονο στις 13:45.

Ακυρώνονται επίσης όλα τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen» για την ίδια ημέρα, τόσο το πρωινό δρομολόγιο από τη Μύκονο στις 07:35 προς Τήνο, Άνδρο και Ραφήνα, όσο και το απογευματινό απόπλου από τη Ραφήνα στις 17:30 με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

Όσον αφορά τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά με κατεύθυνση την Τήνο και τη Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις.

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