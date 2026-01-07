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SecGrid: Μια νέα ελληνική εταιρεία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
18:23 - 07 Ιαν 2026

SecGrid: Μια νέα ελληνική εταιρεία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας

Γιώργος Αλεξάκης
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Η SecGrid, μια νέα ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού για σύγχρονες επιχειρήσεις, ανακοινώνει σήμερα την έναρξη  λειτουργίας της. Κύριο αντικείμενό της, η παροχή προηγμένων λύσεων λογισμικού για μεγάλες επιχειρήσεις, βασισμένες στο portfolio κορυφαίων εταιρικών επιλογών της Broadcom. 

Η SecGrid ιδρύθηκε από τον Διονύση Γρηγοράτο, ανώτατο στέλεχος με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο Τηλεπικοινωνιακό, Tεχνολογικό και Χρηματοπιστωτικό κλάδο, και την Pronet S.A., έναν καθιερωμένο πάροχο λύσεων enterprise IT, κυβερνοασφάλειας και managed services. Μαζί, οι δύο μέτοχοι δημιουργούν ένα ισχυρό, αξιόπιστο σχήμα με κοινή φιλοσοφία: την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων και πρακτικών λύσεων κυβερνοασφάλειας για ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η εταιρεία εξειδικεύεται σε λύσεις Broadcom EnterpriseSoftware & Cybersecurity. Θα υποστηρίζει οργανισμούς στη μέτρηση, διακυβέρνηση και βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής αξίας της τεχνολογίας, καθώς και στην πλήρη παρακολούθηση απόδοσης εφαρμογών και δικτύων, και θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας όπως αρχιτεκτονική ασφάλειας, προστασία δικτύων και υποδομών, ασφάλεια cloud και endpoints, καθώς και managed securityservices.

«Η κυβερνοασφάλεια έχει εξελιχθεί σε βασική επιχειρησιακή και στρατηγική προτεραιότητα», δήλωσε ο Διονύσης Γρηγοράτος, Συνιδρυτής & CEO της SecGrid. «Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη λειτουργική τους σταθερότητα σε ένα ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο ψηφιακό περιβάλλον.»

Ο Διονύσης Γρηγοράτος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, των Πληρωμών και της Τεχνολογίας, έχοντας αναλάβει ρόλους CEO σε μεγάλους, αυστηρά ρυθμιζόμενους οργανισμούς. Έχει ηγηθεί σύνθετων μετασχηματισμών, δημιουργίας νέων εταιρικών σχημάτων και joint ventures, με έμφαση στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την ψηφιακή καινοτομία. Η εμπειρία του στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών, στην ασφάλεια συναλλαγών, στη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια και στην υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων σε μεγάλη κλίμακα αποτέλεσε βασικό καταλύτη για τη δημιουργία της SecGrid.

Η Pronet SA (www.pronet.ms), με μακρόχρονη παρουσία και ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του ICT και των λύσεων ασφάλειας, συμπληρώνει ιδανικά το σχήμα, προσφέροντας τεχνογνωσία, υποδομές και εμπειρία υλοποίησης σύνθετων έργων.

Η Broadcom είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο enterprise software, προσφέροντας λύσεις κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία, την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων οργανισμών, με έμφαση στη διαχείριση υποδομών, το cloud και την κυβερνοασφάλεια. Μέσα από στρατηγικές εξαγορές (CA Technologies, Symantec, VMWare), έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο λογισμικού που υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

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