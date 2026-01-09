Νομοσχέδιο Ενόπλων Δυνάμεων: Απαλλαγή από τη στράτευση για νέους με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, διευρύνοντας τη ρύθμιση που αφορά τη στράτευση, ώστε να περιλαμβάνει και παιδιά που έχουν διαγνωστεί με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, είτε κατά την πρόσκλησή τους στο στράτευμα είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την κατάταξη.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευαισθησία από το σύνολο της Βουλής, επισημαίνοντας πως, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διατύπωση δεν αποδειχθεί επαρκής, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα νομοθετική παρέμβαση για την οριστική επίλυσή του.

«Ο αυτισμός αποτελεί ένα σχετικά νέο πεδίο επιστημονικής γνώσης, η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Είναι πιθανό οι υφιστάμενες νομοθετικές διατυπώσεις να μην καλύπτουν πλήρως όλες τις περιπτώσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι το υπουργείο παραμένει ανοιχτό σε περαιτέρω παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για την εισαγωγή υποψηφίων με δυσλεξία στις στρατιωτικές σχολές, μετά από σχετική μελέτη του θέματος.