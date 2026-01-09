Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον φονικό ξυλοδαρμό 17χρονου

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Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 16χρονος από τις Σέρρες, ο οποίος κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό ενός 17χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα (9/1) ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Όπως μετέδωσε το thestival.gr, όταν ο 16χρονος έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο ήταν συγκεντρωμένοι απ’ έξω πολίτες, για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια του θύματος.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε το θύμα, ωστόσο υποστηρίζει πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 17χρονο.

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