Κακοκαιρία: Πού είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αλυσίδες – Πού υπάρχουν προβλήματα

Η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τους οδηγούς ότι σε ορισμένα σημεία είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν.

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία και να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα, όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα, εκτός αν διαθέτουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Ως ειδικά ελαστικά θεωρούνται αυτά που προορίζονται για χρήση σε χιονόπτωση και φέρουν το «αλπικό» σήμα, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), και φέρουν την ένδειξη M+S.

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής.

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Επιπλέον, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ενημερώνει για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων:

Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας:

Υφίσταται προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στην Επαρχιακή Οδό Τρίπολης-Βυτίνας-Οστρακίνας-Αλωνίσταινας, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό Βυτίνας-Αλωνίσταινας έως το Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού. Εξαιρούνται οχήματα οδικής βοήθειας, οχήματα μεταφοράς αλατιού και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας:

Επιβάλλεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων λόγω χιονόπτωσης στις εξής περιοχές:

Από το 19,9ο έως το 35ο χλμ της Ε.Ο. Ξυλοκάστρου-Τρικάλων (Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρεια)

Από το 5ο χλμ της Ε.Ο. Δερβενίου-Γκούρας και σε παρακείμενες οδούς που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα σημεία του οδικού δικτύου όπου υπάρχει χιόνι ή παγετός, να ενημερώνονται τακτικά για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να οδηγούν με ιδιαίτερη προσοχή και να τηρούν πιστά τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

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