Δίκη για βίντεο Τεμπών: Εντάσεις και αποκαλύψεις - Παρόντες οι συγγενείς των θυμάτων

Στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών, η οποία διεξήχθη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η πρόεδρος της έδρας αποφάσισε να επιτραπεί η παρουσία των συγγενών των θυμάτων, ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Η συνέχεια της δίκης ορίστηκε για την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Πρώτος μάρτυρας που εξετάστηκε ήταν ο βουλευτής και επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κατά την έξοδό του από την αίθουσα, επικαλούμενος έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικού Ελέγχου, τόνισε ότι «την επομένη του δυστυχήματος διαγράφηκαν χειροκίνητα τα βίντεο από το κοντρόλ, γεγονός που αποδεικνύει ενοχή και συγκάλυψη».

Από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων και δικηγόρος, Αντώνης Ψαρόπουλος, επεσήμανε πως η δίκη έχει πλέον μπει στην ουσία της υπόθεσης. Όπως είπε, υπάρχει μεθόδευση εκ μέρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι επιχειρούν να μεταθέσουν τις ευθύνες στη Hellenic Train, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή.

Η σημερινή συνεδρίαση σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο κρίσιμης φάσης της δίκης, καθώς οι μάρτυρες και τα έγγραφα φαίνεται να φωτίζουν σημαντικά σημεία γύρω από τις ευθύνες για το δυστύχημα. Οι συγγενείς των θυμάτων παραμένουν σε εγρήγορση, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.