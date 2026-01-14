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Καταπλέει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα Belharra «Κίμων»
Ειδήσεις
17:28 - 14 Ιαν 2026

Καταπλέει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα Belharra «Κίμων»

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Πέμπτη (15/1), καταπλέει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας η νεότευκτη φρεγάτα τύπου Belharra «Κίμων», σηματοδοτώντας την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή επιχειρησιακής ισχύος και τεχνολογικής αναβάθμισης.

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας και την ύψωση της ελληνικής σημαίας, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία του Λοριάν στη Γαλλία, το πλοίο φτάνει πλέον στην Ελλάδα για να ενταχθεί στον εθνικό στόλο και να αναλάβει τον επιχειρησιακό του ρόλο.

Η άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Σαρωνικό Κόλπο φέρει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού με «ανάστροφες πλώρες» θα την υποδεχθούν εν πλω. Το πλήρωμα της φρεγάτας αριθμεί 128 στελέχη.

Το πλοίο διαθέτει προηγμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα της ναυτικής επιχειρησιακής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της αντιαεροπορικής, ανθυποβρυχιακής και αντιπλοϊκής άμυνας, καθώς και αποστολών προβολής ισχύος και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών. Παράλληλα, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις της Thales στους τομείς των ραντάρ, των σόναρ και του ηλεκτρονικού πολέμου.

Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό και οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η ναυπήγηση της τέταρτης φρεγάτας, με την ονομασία «Θεμιστοκλής».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και οι τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra προβλέπεται, με ορίζοντα μετά το 2030, να εξοπλιστούν και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η φρεγάτα έχει εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος περίπου 122 μέτρων και πλάτος 18 μέτρων. Η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 27 κόμβους. Διαθέτει αεροπορικές εγκαταστάσεις ικανές να υποστηρίξουν ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων καθώς και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL UAV).

Οπλισμός

Ο κύριος οπλισμός της περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster, 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 B3c, πυραύλους RAM, πυροβόλο των 76 χιλιοστών, τέσσερις τορπιλοσωλήνες με τορπίλες τύπου MU 90, καθώς και δύο εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 19:09
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