Ευ. Μυτιληναίος: Νέες συμφωνίες METLEN στην άμυνα με Naval Group - Το ΝΑΤΟ αλλάζει

Την βαθύτερη σύμπραξη Ελλάδας και Γαλλίας στη συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων πρότεινε ο βιομήχανος Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια του Ελληνογαλλικού φόρουμ που γίνεται παράλληλα με την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα.

Ο κ. Μυτιληναίος προανήγγειλε ότι εξετάζεται συμφωνία για την κατασκευή 4 υποβρυχίων συμπαραγωγής Naval Group και METLEN στο πλαίσιο του MOU που είχε υπογραφεί μεταξύ των δυο εταιρειών τον περασμένο μήνα. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group Pierre-Eric Pommellet, αναφέρθηκε στην αξιοπιστία της Metlen στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας, μεταλλουργίας και ενέργειας και επιβεβαίωσε τις συζητήσεις για τη συμπαραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι για επέκταση της αμυντικής μας συνεργασίας με γαλλικές εταιρείες και για νέες συμφωνίες συμπαραγωγής στην Ελλάδα», ανέφερε ο Ευ. Μυτιληναίος, αναφερόμενος στα υποβρύχια και στη συμφωνίες της METLEN με τη Naval Group. «Στην Ελλάδα μπορούμε πλέον να κατασκευάσουμε υποβρύχια, αλλά για να κατασκευάσουμε τα νέας εξελιγμένης τεχνολογίας υποβρύχια, χρειαζόμαστε τη τεχνογνωσία της Naval Group. Και εκείνη χρειάζεται από εμάς το capacity που διαθέτουμε στις δικές μας εγκαταστάσεις», είπε ο Μυτιληναίος.

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες για νέες μεγάλες συμφωνίες οι οποίες πρέπει να στηθούν σε σταθερή βάση συμπαραγωγής αλλά και στην εμπειρία που προέκυψε από την καθυστέρηση στην έναρξη της συμπαραγωγής των φρεγατών Belharra. Είπε ότι «το λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί» εννοώντας ότι πρέπει η συνεργασία ελληνικών και γαλλικών εταιρειών να ξεκινά από την αρχή και υπογράμμισε την ανάγκη βαθύτερης συνεργασίας από το πρώτο κιόλας στάδιο κάθε συμφωνίας.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των αμυντικών επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι “το ΝΑΤΟ αλλάζει μορφή και δεν θα είναι ποτέ το ίδιο, καθώς ο πρόεδρος Trump κάθε εβδομάδα απευθύνει και μια προειδοποίηση. Δεν θα μας προσφέρει πια την αμυντική τεχνολογία και την βοήθεια που μας προσέφερε και θα πρέπει να την υποκαταστήσουμε σταθερά”.

Στην ομιλία του στο φόρουμ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της KNDS France, Nicolas Groult, αναφέρθηκε στο πλεονέκτημα που έχει η γεωγραφική θέση της Ελλάδας η οποία εξυπηρετεί την ανάπτυξη προγραμμάτων συμπαραγωγής. Η KNDS έχει υπογράψει συμφωνία με τη METLEN για τη συμπαραγωγή του τεθωρακισμένου οχήματος “Φιλοκτήτης” στο hub της Metlen στο Βόλο για λογαριασμό του ελληνικού στρατού αλλά και με προοπτικές εξαγωγών σε άλλες χώρες.