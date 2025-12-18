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Υψώθηκε η ελληνική σημαία στην φρεγάτα «Κίμων» - Δένδιας: Η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα ναυτική εποχή
Ειδήσεις
15:41 - 18 Δεκ 2025

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στην φρεγάτα «Κίμων» - Δένδιας: Η Ελλάδα εισέρχεται στη νέα ναυτική εποχή

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού και γεωστρατηγικής σημασίας, πραγματοποιείται το μεσημέρι της Πέμπτης στο λιμάνι του Λοριάν η ονοματοδοσία και η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα FDI HN F-601 «Κίμων», την πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό.

Η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των δύο χωρών επιβεβαίωσε ότι η παράδοση της «Κίμων» δεν αποτελεί απλώς ένα εξοπλιστικό γεγονός, αλλά έναν ακόμη κρίκο στη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας και Γαλλίας, με άμεσο αντίκτυπο στις ισορροπίες ασφαλείας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ισχυρό πολιτικό και στρατιωτικό μήνυμα

Στην τελετή παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ. Από γαλλικής πλευράς, παρούσα ήταν η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρίν, καθώς και η ηγεσία της Naval Group.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε την τελετή «απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας», τονίζοντας ότι η ένταξη των φρεγατών FDI σηματοδοτεί την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

«Δεν παραλαμβάνουμε απλώς ένα εξαιρετικό πλοίο. Δημιουργούμε το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο ελληνισμός, με στόχο την αποτροπή, την προστασία και την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γαλλία: «Τιμή για εμάς και για την Ελλάδα»

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι η επιλογή της Belh@rra από την Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη γαλλική τεχνογνωσία, ενώ ανέδειξε τον ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα του ονόματος «Κίμων».

«Η Ελλάδα ζει και αναπνέει μέσα από τη θάλασσα. Το όνομα αυτού του πλοίου επιστρέφει για να αποτυπώσει την ισχύ της σύγχρονης Ελλάδας και την ικανότητά της να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα», δήλωσε.

Το Πολεμικό Ναυτικό και η ιστορική συνέχεια

Ο Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα των FDI επισφραγίζει τη διαχρονική φιλία Ελλάδας – Γαλλίας, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

Αναφερόμενος στο όνομα του πλοίου, τόνισε ότι ο «Κίμων», ο σπουδαίος Αθηναίος στρατηγός, συμβολίζει τη ναυτική ισχύ ως εργαλείο αποτροπής και στρατηγικής επιρροής. Απευθυνόμενος στο πλήρωμα, τους κάλεσε να ξεκινήσουν τον πλου τους «με ακάθεκτη ορμή», παραπέμποντας στη θρυλική ρήση του Ναυάρχου Κουντουριώτη.

Μητσοτάκης: «Στιγμή εθνικής υπερηφάνειας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπά σήμερα στο Λοριάν», χαρακτηρίζοντας την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» στιγμή που γεμίζει υπερηφάνεια όλους τους Έλληνες.

Η «Κίμων» και οι δυνατότητές της

Η φρεγάτα FDI έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Πρόκειται για πλοίο πολλαπλών ρόλων, με υψηλού επιπέδου δυνατότητες:

  • Αντιαεροπορικός πόλεμος με πυραύλους Aster
  • Ανθυποβρυχιακός αγώνας με προηγμένα σόναρ και τορπίλες MU90
  • Αντιπλοϊκή ισχύς με Exocet MM40 B3c
  • Αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών μέσω ψηφιακής αρχιτεκτονικής και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου

Παράλληλα, η φρεγάτα διαθέτει πλήρως ψηφιοποιημένη αρχιτεκτονική, κυβερνοπροστασία αιχμής και δυνατότητα φιλοξενίας ελικοπτέρου 10 τόνων και UAV VTOL, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή ευελιξία.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών και την παραλαβή του οπλισμού της, η «Κίμων» αναμένεται να ενταχθεί πλήρως στον στόλο έως το 2026, ενισχύοντας καθοριστικά τη ναυτική ισχύ της χώρας.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 17:03
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