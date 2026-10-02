Καρυστιανού: Ο Γεωργιάδης με στοχοποιεί - Το ιατρείο μου ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε κάτι παράνομο

Η Μαρία Καρυστιανού, φιλοξενούμενη στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" του ΑΝΤ1, μίλησε για τον πολιτικό της φορέα, τα Τέμπη, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις με την κβαντική ιατρική, για την οποία ελέγχεται από το υπουργείο Υγείας.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε κάτι παράνομο στο ιατρείο της: «Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία».

«Ο κ. Γεωργιάδης, λοιπόν, τη Δευτέρα, πριν μου έρθει ο έλεγχος και πριν ενημερωθώ ότι θα ελεγχθώ, είπε το όνομά μου στην τηλεόραση. Και είπε μάλιστα, ότι είναι και άλλοι γιατροί μέσα. Ακούγοντάς το, λοιπόν, μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα: Ο υπουργός ενημερώνεται για όλα τα θέματα, για όλους τους πολίτες; Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; Δεύτερον, δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει, τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο —και ελπίζω αυτές τις μέρες να έχει ενημερωθεί ότι δεν χρειαζόταν άδεια το μηχάνημα του βιοσυντονισμού—, να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Καρυστιανού στην απώλεια της κόρης της, μιλώντας, συγκινημένη για όσα της λείπουν.

«Θα της έλεγα ότι μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει η φωνή της, μου λείπει η μυρωδιά της, μου λείπουν τα αστεία της». Μιλώντας για την ζωή της μετά το δυστύχημα των Τεμπών περιέγραψε πώς ο θάνατος της κόρης της άλλαξε πλήρως την καθημερινότητα και τις προτεραιότητές της.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Και θα πω ότι, επειδή ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, τίποτα δεν μου ήταν εύκολο, πραγματικά. Ήταν ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, που τα πράγματα πήγαιναν πολύ ομαλά. Και πολλές φορές αναρωτιόμουν: “Καλά, πώς έγιναν και έστρωσαν τα πράγματα και δεν ταλαιπωρούμαι πλέον και όλα ρολάρουν φυσιολογικά;”. Και αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη».

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό. Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου».

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Η ζωή της μετά το δυστύχημα των Τεμπών άλλαξε και σύμφωνα με την ίδια, η πορεία της στην πολιτική συνδέεται με την αναζήτηση για δικαιοσύνη: «Γιατί αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλάω για δικαιοσύνη», είπε. «Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», ανέφερε χαρακτηριστικά.