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Δήμαρχος Περάματος: Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε όλο το Λεκανοπέδιο
Ειδήσεις
11:55 - 18 Ιαν 2026

Δήμαρχος Περάματος: Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε όλο το Λεκανοπέδιο

Reporter.gr Newsroom
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«Η φωτιά στα Καζάνια απείλησε όλο το Λεκανοπέδιο» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος λίγη ώρα μετά την κατάσβεσή της. 

Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σημειώνεται πως σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια, ενώ 28 πυροσβέστες με δέκα οχήματα έδιναν μάχη όλη νύχτα. Σχετικά με τα αίτια, οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η φωτιά οφείλεται σε διαρροή καυσίμων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfridz6xi31t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfrgb8iejrtt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», επισήμανε ο Γιάννης Λαγουδάκος, προσθέτοντας: «Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfridz6xi31t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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