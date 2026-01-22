Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε υπόθεση αρπαγής, ληστείας και εκβιασμού 48χρονου

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής, ληστείας και εκβίασης, την οποία είχε καταγγείλει ένας 48χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 38, 42, 46 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από επικοινωνία του παθόντα με τον 42χρονο, στο πλαίσιο διαδικασίας αγοραπωλησίας μοτοσικλέτας.

Έπειτα από προσυνεννοημένο ραντεβού με τον 38χρονο στην περιοχή της Νικόπολης, ο τελευταίος μετέφερε τον 48χρονο στον Εύοσμο, όπου εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα άτομα.

Ακολούθως, σύμφωνα με την καταγγελία, ο 49χρονος πέρασε χειροπέδες στο θύμα και όλοι μαζί τον μετέφεραν σε διαφορετικό σημείο της ίδιας περιοχής. Εκεί του αφαίρεσαν έναν φορητό υπολογιστή, ρολόι χειρός, προσωπικά έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ τον πίεζαν να αποκαλύψει τους κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τραπεζικής που χρησιμοποιούσε.

Μάλιστα, το άτομο που τον ακινητοποίησε φέρεται, πάντα σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα με πιστόλι.

Αφού τελικά ο 48χρονος αφέθηκε ελεύθερος, οι δράστες φέρονται να του ζήτησαν να τους παραδώσει το ίδιο βράδυ το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.