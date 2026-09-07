ΕΝΦΙΑ: 62.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον φόρο από το 2027 – Ποιοι κερδίζουν από τη νέα ρύθμιση

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Διευρύνεται σημαντικά από το 2027 το μέτρο της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη χιλιάδων ακόμη ιδιοκτητών στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Η αλλαγή αφορά την αύξηση του πληθυσμιακού ορίου των οικισμών στους οποίους εφαρμόζεται η απαλλαγή, με αποτέλεσμα να εντάσσονται 131 επιπλέον οικισμοί και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.

Παράλληλα, το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Δυτική Μακεδονία, όπου το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Στους 2.000 κατοίκους το νέο όριο

Από το φορολογικό έτος 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, όταν η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους.

Το όριο μέχρι σήμερα ανερχόταν στους 1.500 κατοίκους, επομένως η διεύρυνση κατά 500 κατοίκους επιτρέπει την ένταξη περισσότερων περιοχών και ιδιοκτητών στο μέτρο.

Για τον καθορισμό του πληθυσμού λαμβάνεται υπόψη η πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των οικισμών που μπορούν να ενταχθούν στην απαλλαγή.

Ποιοι εξαιρούνται

Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Επομένως, η απαλλαγή αφορά τους επιλέξιμους μικρούς οικισμούς της χώρας, εκτός από την ηπειρωτική και λοιπή Αττική, ενώ ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία ισχύει το αυξημένο όριο των 2.200 κατοίκων.

Ποιο ακίνητο απαλλάσσεται από τον ΕΝΦΙΑ

Η απαλλαγή δεν αφορά το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου.

Αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας του φυσικού προσώπου, εφόσον αυτή βρίσκεται σε οικισμό που πληροί τα προβλεπόμενα πληθυσμιακά κριτήρια.

Υπάρχει, παράλληλα, και περιουσιακό όριο.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως αυτή υπολογίζεται για τους σκοπούς επιβολής του ΕΝΦΙΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Με άλλα λόγια, για να εφαρμοστεί η πλήρης απαλλαγή θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αφορούν:

την ιδιότητα του φορολογουμένου ως φυσικού προσώπου και φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του, η κατοικία να βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό, ο πληθυσμός του οικισμού να μην υπερβαίνει τους 2.000 κατοίκους ή τους 2.200 κατοίκους στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας, η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

131 νέοι οικισμοί στο μέτρο

Η αύξηση του πληθυσμιακού ορίου από τους 1.500 στους 2.000 κατοίκους δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική διεύρυνση.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αλλαγή εντάσσει στο καθεστώς πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ 131 επιπλέον οικισμούς, με περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων να αποκτούν δικαίωμα απαλλαγής από το 2027.

Για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες, το μέτρο μεταφράζεται σε πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στην κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το δημοσιονομικό κόστος

Η διεύρυνση του μέτρου έχει υπολογίσιμο δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Η ένταξη των επιπλέον 131 οικισμών και περίπου 62.000 ιδιοκτητών εκτιμάται ότι θα έχει επιπλέον δημοσιονομικό κόστος περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Συνολικά, το δημοσιονομικό κόστος της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία στους επιλέξιμους μικρούς οικισμούς υπολογίζεται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το συνολικό καθεστώς αφορά πλέον 12.855 οικισμούς, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τη φορολογική ελάφρυνση για ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιφέρεια.

Οι νέοι οικισμοί που απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ