Η Celestyal παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά στα Celestyal Journey και Celestyal Discovery, προσφέροντας δραστηριότητες προσαρμοσμένες ανά ηλικία για παιδιά από 3 έως 16 ετών.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και στα δύο πλοία το καλοκαίρι του 2026, το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται σε επιλεγμένες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, την Αδριατική και τα ελληνικά νησιά, κατά τις περιόδους σχολικών διακοπών.

Το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες:

Little Sailors – παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών

– παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών Junior Explorers – παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών

– παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών Young Voyagers – παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών

– παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών Teenagers – έφηβοι ηλικίας 13 έως 16 ετών

Οι δραστηριότητες διαμορφώνονται ανάλογα με το δρομολόγιο, την κρουαζιέρα και την ηλικιακή ομάδα. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν ζωγραφική, χειροτεχνίες, LEGO, παζλ και επιτραπέζια παιχνίδια, καλλιτεχνικές και δημιουργικές δραστηριότητες, κυνήγι θησαυρού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, επιτραπέζια αντισφαίριση και μαθήματα χορού, καθώς και gaming, karaoke και mini disco.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο «Kids' Zone» στο Deck 12 του Celestyal Journey και στο «Kids' Club» στο Deck 10 του Celestyal Discovery, ενώ επιλεγμένες δραστηριότητες φιλοξενούνται και σε άλλους χώρους και στις αθλητικές εγκαταστάσεις των πλοίων.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Η Μεσόγειος είναι ένας υπέροχος προορισμός για οικογενειακές διακοπές, όπου όλοι μπορούν να εξερευνούν και να απολαμβάνουν νέες εμπειρίες μαζί, όμως οι διακοπές είναι ακόμη πιο απολαυστικές όταν προσφέρουν σε όλους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και χρόνο προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες. Η ανταπόκριση στο πιλοτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήσαμε το φετινό καλοκαίρι έδειξε ότι τα παιδιά απόλαυσαν ιδιαίτερα το δικό τους πρόγραμμα και την ευκαιρία να κάνουν νέους φίλους εν πλω, ενώ οι γονείς εκτίμησαν την ευελιξία που τους έδωσε τη δυνατότητα να απολαύσουν ποιοτικό χρόνο μαζί»

Οι γονείς και οι συνοδοί δεν χρειάζεται να παραμένουν μαζί με τα παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων. Τα παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών θα πρέπει να συνοδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια από γονέα ή συνοδό.