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Ποινή φυλάκισης δύο ετών στη διευθύντρια που έδεσε με ταινία 13χρονο στις Σέρρες
Ειδήσεις
16:30 - 24 Ιαν 2026

Ποινή φυλάκισης δύο ετών στη διευθύντρια που έδεσε με ταινία 13χρονο στις Σέρρες

Reporter.gr Newsroom
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Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών στη 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια γυμνασίου, η οποία κατηγορήθηκε ότι έδεσε με κολλητική ταινία 13χρονο μαθητή μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

Το δικαστήριο έκρινε την κατηγορούμενη ένοχη για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, επιβάλλοντάς της συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών, η οποία αποφασίστηκε να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου μαθητή, σύμφωνα με την οποία το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη. Όπως κατήγγειλε, η διευθύντρια φέρεται αρχικά να ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του 13χρονου να του βάλει χαρτοταινία στο στόμα, επειδή – όπως φέρεται να είπε – έκανε φασαρία και δεν ήθελε να τον ακούει.

Στο δικαστήριο κατέθεσε φιλόλογος του σχολείου, η οποία περιέγραψε ότι εντόπισε τον μαθητή δεμένο στο τελευταίο θρανίο της τάξης. «Αφού άφησα τα πράγματά μου στην έδρα, είδα ότι είχε δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα και μου είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Χρειάστηκα αρκετή ώρα για να τον λύσω, γιατί υπήρχε πολλή ταινία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, τη στιγμή που τον βρήκε δεν είχε ταινία στο στόμα, ωστόσο και άλλα παιδιά της τάξης της είπαν ότι ήταν πράξη της διευθύντριας.

Η ίδια μάρτυρας σημείωσε ακόμη ότι είχαν υπάρξει και στο παρελθόν αναφορές συναδέλφων της στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης διευθύντριας, ενώ – όπως είπε – είχαν συγκεντρωθεί υπογραφές και το θέμα είχε τεθεί και υπόψη του υπουργείου Παιδείας.

Στην απολογία της, η 60χρονη αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να βλάψει τον μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το σχολικό κτίριο είναι μικρό σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών και αυτό δημιουργεί εντάσεις. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «πλάκα». «Ο μαθητής πεταγόταν συνέχεια. Είπα σε μια μαθήτρια “μου επιτρέπεις να του βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;” και γελούσαμε. Του έβαλα την ταινία στο στόμα για αστείο, για να συνεχίσουμε το μάθημα», ανέφερε.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ακόμη ότι στη συνέχεια βγήκε από την τάξη για να πάρει έναν μαρκαδόρο και ότι στο διάστημα αυτό άλλος μαθητής πήρε την ταινία και έδεσε τα χέρια του 13χρονου, χωρίς δική της εμπλοκή.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη, επιβάλλοντας την καταδικαστική ποινή.

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