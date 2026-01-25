Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που έδεσε μαθητή με χαρτοταινία

Η καθηγήτρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου τέθηκε σε διαθεσιμότητα, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε έναν 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία και ζήτησε να του δέσουν τα χέρια με χαρτοταινία. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Συχνά υπήρχαν παράπονα μαθητών και γονέων για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία συνελήφθη και δικάστηκε μετά την καταγγελία ότι έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα μαθητή και ζήτησε να τον δέσουν.

Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη στον Δήμο, καθώς υπήρχαν επανειλημμένες καταγγελίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλοί καθηγητές αρνήθηκαν να διδάξουν στο σχολείο εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες αναφέρουν ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν βοήθεια ψυχολόγου λόγω της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

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Η ίδια η καθηγήτρια θεωρούνταν ικανή στη δουλειά της, ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και καθηγητές του σχολείου υπέβαλαν έγγραφη καταγγελία, που οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τη Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην απολογία της, η καθηγήτρια ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό έγινε «ως αστείο» και χρησιμοποιήθηκε «ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι».

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του ότι, εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου, το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

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