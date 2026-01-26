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Siemens: Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές για τα Τέμπη
Ειδήσεις
22:15 - 26 Ιαν 2026

Siemens: Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές για τα Τέμπη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δεδομένα δημιουργεί στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών η επίδοση αγωγών στις γερμανικές εταιρείες Bayer AG και Siemens Mobility GmbH, γεγονός που ενδέχεται να δώσει νέα τροπή στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας του Φεβρουαρίου 2023.

Τις αγωγές κατέθεσε η οικογένεια του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος, στρέφοντας τα νομικά της βέλη κατά των δύο εταιρειών, με βάση τα πορίσματα των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Σύμφωνα με αυτά, τα έλαια σιλικόνης φέρονται να προκάλεσαν την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, οδηγώντας στον απανθρακωμό 27 επιβατών που φέρεται να είχαν επιζήσει της αρχικής σύγκρουσης.

Όπως έχει δηλώσει στη Deutsche Welle ο Μάκης Καλβουρτζής, θείος του Άγγελου και κεντρικό πρόσωπο στην πρωτοβουλία των αγωγών, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που κατατέθηκαν από τη Hellenic Train και αναφέρονται σε συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχαν αγοραστεί από τη Siemens και χρησιμοποιήθηκαν στους μετασχηματιστές των συρμών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ρόλο της Siemens, καθώς –σύμφωνα με την οικογένεια– ως κατασκευάστρια των μετασχηματιστών και των ηλεκτρομηχανών, γνώριζε ότι οι συρμοί λειτουργούν με υπερκείμενη ηλεκτροδότηση 25.000 Volt και αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Όπως υποστηρίζεται, η πιθανότητα σύγκρουσης δεν μπορούσε να αποκλειστεί, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς, επέβαλλε πιο εξειδικευμένες μελέτες και μέτρα πρόληψης, ώστε να αποφευχθούν βραχυκυκλώματα και ηλεκτρικά τόξα, τα οποία φέρονται να οδήγησαν στην ανάφλεξη των ελαίων σιλικόνης.

Η απάντηση της Siemens

Η Deutsche Welle έθεσε τα παραπάνω υπόψη της Siemens Mobility GmbH στη Γερμανία. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε:

«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειες που επλήγησαν από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Siemens συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως τις αρχές στις έρευνές τους. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω δηλώσεις σχετικά με τρέχουσες ή πιθανές νομικές διαδικασίες».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το πώς και πότε παρείχε στήριξη στις έρευνες των ελληνικών αρχών, η εταιρεία δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχολιασμό.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες της οικογένειας Τηλκερίδη, τα νομικά τμήματα τόσο της Siemens όσο και της Bayer έχουν ήδη επικοινωνήσει με την πληρεξούσια δικηγόρο τους, Στέλλα Βαλάνη, ζητώντας και λαμβάνοντας πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία, στις τεχνικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και στα έγγραφα των ανακριτικών αρχών που αποδίδουν ευθύνες στα έλαια σιλικόνης για την πυρόσφαιρα και την πυρκαγιά.

Η θέση της Bayer και οι αντιδράσεις των συγγενών

Λίγες ημέρες νωρίτερα, εκπρόσωπος της Bayer είχε δηλώσει στη Deutsche Welle ότι η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των ελαίων σιλικόνης εδώ και περίπου 20 χρόνια, καθώς πούλησε το μερίδιό της στην κοινοπραξία GE Bayer Silicones το 2006.

Παρά τις τοποθετήσεις αυτές, η εμπλοκή δύο γερμανικών κολοσσών στην υπόθεση του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της χώρας δημιουργεί, σύμφωνα με τους συγγενείς, προσδοκίες για ουσιαστικότερη διερεύνηση.

«Πιστεύουμε ότι η παρουσία των δύο εταιρειών στη διαδικασία θα βοηθήσει να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά», τονίζει ο Μάκης Καλβουρτζής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δικαστική έρευνα μπορεί πλέον να προχωρήσει σε βάθος. «Θέλουμε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την άρση κάθε σκιάς που υπάρχει μέχρι σήμερα».

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο νομική δικαίωση, αλλά και μια τελευταία ελπίδα ότι η αλήθεια για όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα στα Τέμπη θα έρθει πλήρως στο φως.

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